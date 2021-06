Municipale e Filodrammatici, al via nuovi interventi di manutenzione e riqualificazione. Tassi: “Valorizziamo il nostro patrimonio”

Riparte la cultura e anche i suoi luoghi si preparano, rifacendosi il look. Nelle prossime settimane, in particolare, prenderanno il via due interventi di manutenzione al Teatro Municipale e al Teatro dei Filodrammatici.

“Si tratta di due dei gioielli artistici e architettonici di cui Piacenza può fregiarsi, culla delle arti e degli spettacoli, che meritano la massima cura – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi – Nell’ultimo periodo siamo già intervenuti con importanti lavori di riqualificazione sia a Palazzo Farnese, sia ai Teatini, in Santa Maria di Campagna e al Teatro Municipale, dove è stato ristrutturato il tetto: sono solo alcuni dei diversi lavori realizzati in un’ottica di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio, così come quelli che tra poco prenderanno il via”.

La Chiesa di Santa Franca, nell’omonima via, fu trasformata in teatro nel 1906 e assegnata alla Società Filodrammatica Piacentina ed è oggi in gestione alla Fondazione Teatri. L’intervento previsto riguarda la tinteggiatura della facciata su via Santa Franca e di quella intonacata prospettante su Via San Siro, con il restauro dei serramenti storici nella facciata principale. L’intervento è finanziato in parte dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Il complesso teatrale di via Verdi, invece, vedrà la ristrutturazione dei bagni a livello del sottopalco, normalmente utilizzati dagli spettatori della platea, e dei bagni del salone degli scenografi. Nello specifico si interverrà con il rifacimento degli impianti termosanitari ed elettrici, la posa di nuovi pavimenti e rivestimenti, oltre che di nuovi sanitari. La sostituzione e posa di nuovo impianto di illuminazione, delle porte interne, la verniciatura delle finestrelle e la tinteggiatura delle pareti.