Murelli (Lega): “Disostruzione pediatrica, pronto disegno di legge che depositerò a breve in Senato”

«Condivido pienamente la proposta di Paolo Rebecchi, della direzione nazionale di Anpas, di avviare già da febbraio una grande campagna di informazione e sensibilizzazione sull’importanza delle manovre di disostruzione pediatrica. È fondamentale rendere obbligatorio l’insegnamento di queste tecniche salvavita nei luoghi frequentati dai bambini, come scuole, asili, oratori e società sportive. Ritengo inoltre opportuno estendere la formazione anche ai ristoratori per cui sollecito le associazioni ad accogliere questa proposta, perché episodi di soffocamento possono purtroppo verificarsi durante un pranzo o una cena, come dimostrano numerosi fatti di cronaca».

Lo dichiara Elena Murelli, senatrice della Lega e capogruppo in Commissione Sanità, Lavoro e Affari sociali, sottolineando come la formazione sulle manovre di disostruzione – a partire dalla manovra di Heimlich – possa fare la differenza tra la vita e la morte.

«I corsi organizzati dalle Pubbliche assistenze e dalla Croce Rossa sono fondamentali perché permettono di intervenire correttamente e con tempestività», prosegue Murelli. «Lo dimostra quanto accaduto recentemente alla scuola materna di via Vaiarini, dove la prontezza e la preparazione delle insegnanti hanno salvato la vita a un bambino che stava soffocando a causa di un boccone di traverso».

La senatrice richiama anche la propria esperienza personale: «Ho frequentato più volte i corsi di disostruzione pediatrica, sia durante i percorsi di gravidanza sia nei corsi di sostegno alla maternità, anche perché sono madre di tre figli. In una circostanza mi è capitato di dover applicare la manovra su uno dei miei bambini: sapere cosa fare ha permesso di risolvere il problema in pochi istanti».

«Rendere queste competenze patrimonio comune – conclude Murelli – significa rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi della quotidianità. Nessun genitore, educatore, volontario o operatore della ristorazione dovrebbe trovarsi impreparato di fronte a un’emergenza che può essere gestita con le giuste conoscenze».

