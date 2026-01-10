La storia del piccolo Giordano, parte da Torino il viaggio del film piacentino “Briciole al cielo”

Inizia il viaggio in Italia del cortometraggio piacentino “Briciole al cielo” scritto e diretto da Gian Francesco Tiramani per il Cineclub Piacenza, Giulio Cattivelli.

L’anteprima

Dopo l’anteprima riservata dello scorso 22 novembre a Piacenza che ha accolto il film con un lunghissimo applauso, l’opera che racconta la storia vera del piccolo Giordano che nel 2024 ha ricevuto un nuovo cuore per continuare a vivere, verrà presentata in prima nazionale a Torino il prossimo 19 gennaio alle 11.00. Ad organizzare l’evento è la Città della Salute e della Scienza che, con i suoi 7.500 dipendenti, è la più grande struttura sanitaria in Europa. Proprio all’interno della cittadella sanitaria c’è l’Ospedale Regina Margherita che è stato il luogo principale dove sono state effettuate le riprese, visto che proprio lì si svolse realmente la storia.

La prima nazionale a Torino

Alla prima nazionale parteciperanno i rappresentanti delle più importanti Istituzioni del Piemonte (Regione, Provincia e Comune), parlamentari (tra i quali anche la senatrice piacentina Murelli), dirigenti ospedalieri, la presidente di AIDO nazionale, i rappresentanti di diverse associazioni del dono e di volontariato, nonché la famiglia del piccolo Giordano con il regista, il presidente e la segretaria del Cineclub.

La tappa successiva toccherà Genova – città della famiglia del bimbo trapiantato – con un evento organizzato dalla Città Metropolitana di Genova presso il cinema Sivori, che è il più antico in Italia tra i cinema ancora in attività. Saranno presenti diversi Sindaci liguri ed altri rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, insieme ad alcuni componenti della troupe piacentina.

La storia del piccolo Giordano

La storia del piccolo Giordano ed il film che la racconta in modo decisamente originale, sta destando enorme interesse in tutto il Paese, con diverse realtà che chiedono di poterlo presentare localmente. Proprio per questo AIDO utilizzerà il cortometraggio nelle sue campagne di sensibilizzazione sull’importanza della donazione degli organi, andando soprattutto nelle varie scuole in Italia.

Da febbraio inizieranno anche le presentazioni guidate di “Briciole al cielo” nel piacentino, con un calendario che verrà comunicato successivamente.

L’attenzione della stampa nazionale

Anche la stampa nazionale (che ha già dedicato pagine intere al progetto) segue con attenzione il percorso del film, con alcune uscite nei prossimi giorni su importanti quotidiani.

“Certamente il corto precedente ‘Seventyfive BPM’ fa da traino a questo nuovo lavoro”, racconta Tiramani, “ma onestamente non ci aspettavamo tutti questi riscontri immediati. Abbiamo lavorato sodo per un anno intero per ricostruire la storia ed abbiamo anche fatto delle scelte azzardate, dal punto di vista cinematografico; ora siamo davvero felici che questo nuovo strumento faccia capire ancor più quanto è importante donare la vita attraverso un semplice SI”.

Dal Cineclub si dicono orgogliosi di portare in giro il nome di Piacenza con un progetto di così alto valore sociale, riconosciuto anche da Ministro della Salute e dal Direttore del Centro Nazionale Trapianti.

