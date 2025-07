Murelli (Lega): “Sarà conservato il posto di lavoro per i malati oncologici”

«Il Senato ha detto sì all’unanimità al disegno di legge per la conservazione del posto di lavoro per i pazienti oncologici. Una battaglia di civiltà, e di dignità dei lavoratori, sostenuta fin da subito dalla Lega, che ha contribuito con una proposta di legge a prima firma Silvana Comaroli. L’entrata in vigore del provvedimento segnerà un passo avanti per sostenere chi affronta una malattia oncologica, invalidante o rara: un provvedimento sia per i dipendenti, pubblici e privati, sia per i lavoratori autonomi, che tra le altre cose, potranno avvalersi del diritto al congedo o alla sospensione dell’attività».

Lo ha affermato la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Sanità, lavoro e affari sociali, che già nella scorsa legislatura aveva proposto l’emendamento sull’estensione ai lavoratori autonomi ed è stata relatrice del provvedimento al Senato. La norma sarà in vigore dal 2026 e prevede, tra gli altri, la conservazione del posto di lavoro per tutta la durata delle cure, anche oltre i limiti ordinari previsti dalla normativa vigente; l’intriduzione di permessi retribuiti specifici per visite mediche, terapie e trattamenti; la possibilità di richiedere modalità di lavoro flessibili e compatibili con le condizioni cliniche, come lo smart working o orari personalizzati e un rafforzamento della tutela contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori affetti da patologie gravi.

«Una novità importante – prosegue la senatrice – è la possibilità di permesso anche per i genitori dei piccoli pazienti affetti da malattie oncologiche».

«Con questo provvedimento – conclude la senatrice Murelli – restituiamo dignità e certezze a migliaia di lavoratrici e lavoratori che combattono ogni giorno contro la malattia. Il lavoro non deve diventare un ostacolo né un’ulteriore fonte di sofferenza. Lo Stato ha il dovere di garantire protezione e flessibilità a chi si trova in condizioni di particolare vulnerabilità».

