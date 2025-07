Assunzione di lavoratori stranieri, operazione in venti province italiane: controlli anche nel Piacentino

Nell’ambito di un’operazione a vasta scala che ha interessato più di venti province in tutta Italia, anche nel territorio piacentino la Squadra Mobile polizia ha effettuato una serie di controlli ad alcune aziende agricole. Il tutto in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione. Controlli tesi a verificare la regolarità delle procedure di assunzione, relativamente al decreto flussi dei lavoratori stranieri per l’anno 2025. Dai primi accertamenti esperiti emergerebbe che i titolari delle aziende interessate fossero estranei alle domande di flusso in ingresso presentate a loro nome come datori di lavoro, domande che riguarderebbero almeno 70 lavoratori.

Nel complesso, nell’ambito dell’attività espletata, sono state identificate complessivamente 128 persone straniere di cui 6 espulse dal territorio nazionale, 3 accompagnate al centro di permanenza, e due munite di ordine di lasciare il T.N. da parte dell’Ufficio Immigrazione.

Proseguono le indagini per verificare la regolarità delle procedure di assunzione da parte di altre aziende di tutto il territorio, mantenendo alta l’attenzione sulla regolarità delle procedure relative ai flussi di ingresso dei lavoratori stranieri, per contrastare l’immigrazione irregolare e i tentativi di sfruttare le procedure previste, per ottenere illeciti guadagni.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy