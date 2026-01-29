Musei, Tagliaferri (FdI): “La Regione chiarisca criteri e responsabilità, non si finanzia senza indirizzo e dati certi”

«La Legge regionale 18/2000 attribuisce alla Regione funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento. Non è credibile richiamare queste funzioni e poi affermare che non possano tradursi in criteri minimi, standard di qualità o obblighi di rendicontazione per i musei che ricevono finanziamenti regionali».

«La Giunta ammette inoltre che non esiste oggi un monitoraggio strutturato su orari di apertura e fruizione dei musei finanziati. In sostanza – prosegue Tagliaferri – si programma e si finanzia senza disporre di dati omogenei e comparabili. È una criticità seria sul piano della qualità della spesa pubblica».

«Anche sui Livelli Uniformi di Qualità e sulla governance delle piattaforme digitali museali le risposte sono evasive: nessuna chiarezza su ruoli, responsabilità e utilizzo delle risorse».

«Non si tratta di limitare l’autonomia dei territori – conclude Tagliaferri – ma di esercitare fino in fondo le responsabilità regionali. Le risorse pubbliche vanno accompagnate da indirizzo, trasparenza e dati verificabili. Su questo la Giunta è chiamata a rispondere».

