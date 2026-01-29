Furto di rame a Farini, giovane denunciato: sequestrati anche pneumatici, attrezzi e materiale sospetto

Un 24enne, già noto, è stato denunciato per ricettazione. Sequestrati anche pneumatici, attrezzi e materiale sospetto.
I carabinieri della Stazione di Farini sono intervenuti nei giorni scorsi in località Le Pianazze a seguito di diverse segnalazioni relative a movimenti sospetti e a un presunto furto di materiale metallico presso una struttura di proprietà della Curia Vescovile di Piacenza.
Nella serata del 20 gennaio, intorno alle 22:30, una pattuglia ha identificato due veicoli in sosta nei pressi del sito: una Citroen C4 e un furgone Fiat Scudo. Successivamente, durante un servizio perlustrativo il 22 gennaio, i carabinieri hanno nuovamente rinvenuto la stessa vettura, in sosta in posizione tale da intralciare il traffico locale.
Il 24 gennaio, verso le 17:30, una nuova segnalazione da parte di un cittadino ha permesso di individuare e fermare il furgone, condotto da un cittadino romeno di 24 anni residente in provincia di Modena. L’uomo ha mostrato evidenti segni di nervosismo e ha fornito giustificazioni ritenute inattendibili dai militari, che hanno deciso di condurlo in caserma per una perquisizione personale e veicolare.
Durante il controllo, all’interno del vano di carico del mezzo sono stati rinvenuti 45 pezzi di rame di varie misure e dimensioni, 4 pneumatici, di cui 3 con cerchi in lega, scarpe, utensili da lavoro, spray per riparazione gomme, crick e altri materiali riconducibili a possibile attività illecita.
Non essendo stato in grado di giustificare la provenienza del materiale, il 24enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione, mentre il furgone e la merce sono stati posti sotto sequestro penale. In considerazione della pericolosità sociale e dell’assenza di legami con il territorio, è stata inoltre avviata la procedura per l’emissione di un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Farini.