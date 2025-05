Musica e benessere al Parco della Salute di Borgonovo con “Stelle Sonanti” il 26 maggio

Musica e benessere al Parco della Salute di Borgonovo con “Stelle Sonanti”.

Lunedì 26 maggio alle ore 16.30 il Parco della Salute di Borgonovo ospita un concerto aperto al pubblico, nel parco della salute all’aperto accogliente e accessibile. Un evento pensato in particolare per le persone che frequentano abitualmente il centro per motivi legati alla salute, e per il personale che vi opera ogni giorno, ma in via eccezionale, sarà fruibile anche da tutti coloro che desiderano partecipare e condividere un pomeriggio di musica dal vivo in un ambiente sereno e inclusivo.

Protagonisti dell’evento saranno

DANIELE TITTI – Clarinetto

ELENA GUBERT – Clarinetto

FABIO ALASIA – Fagotto

Informazioni

L’ingresso è libero e gratuito.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà in uno spazio coperto adiacente.