Musica ed Economia si sono incontrati al Conservatorio Nicolini.

Musica ed economia è il binomio che è stato al centro dell’ evento, organizzato mercoledì al Conservatorio Nicolini. Un evento che ha coinvolto studenti del liceo Colombini, liceo Gioia, liceo Respighi e istituto Romagnosi e che si è concentrato su cinque parole chiave: ascolto, passione, organizzazione, trasformazione e innovazione.

Musica ed Economia alla ricerca di un collegamento

L’incontro ha cercato di stabilire un collegamento tra musica ed economia. L’iniziativa, ideata e realizzata dal docente del conservatorio Giuseppe Camerlingo e dal presidente del Nicolini Massimo Trespidi, è nata in collaborazione con l’Università Cattolica, Confindustria Piacenza, Fondazione Teatri e Comune. Il presidente Trespidi, ha sottolineato che, “nonostante alcune percezioni superficiali, musica ed economia non sono antitetiche, ma richiedono sia creatività e passione che razionalità e concretezza”.

Musica ed economia obiettivo travare un equilibrio tra due campi

Durante la prima sessione, i relatori Barbara Rettagliati, compositrice e docente al Nicolini; Franca Cantoni, docente di Organizzazione aziendale in Cattolica; Cristina Ferrari, musicista e direttrice di Fondazione Teatri; Francesco Rolleri, imprenditore e presidente Confindustria Piacenza hanno esaminato come queste cinque parole chiave si applichino alle loro esperienze professionali.

Hanno sottolineato l’importanza di trasformazione e innovazione per anticipare i cambiamenti e di ascoltare i “messaggi deboli”. Inoltre, hanno evidenziato come l’armonia sia fondamentale sia sul palcoscenico che in una sala riunioni.

Musica ed economia la seconda sessione

Nella seconda sessione, si è affrontato un approccio più pragmatico riguardo “I mestieri della musica“. Si è discusso dell’importanza della conoscenza e delle competenze nel definire un percorso artistico o imprenditoriale.

Gli esperti Andrea Massimo Grassi, clarinettista, musicologo e docente dell’Accademia Teatro alla Scala; Giovanni Scoz, fondatore dello Studio Scoz & Partners; Luca Groppi, direttore di Confindustria Piacenza e responsabile dei progetti per l’attrazione dei talenti e Francesco Brianzi, musicista nonché assessore alle Politiche Giovanili hanno parlato di saperi, talenti, opportunità, tecnologie e strategie di mercato. L’ensemble vocale e strumentale del Conservatorio Nicolini ha eseguito brani musicali per arricchire l’esperienza dell’evento.