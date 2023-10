Finti tecnici del gas in azione, ma la vittima non ci casca e caccia di casa i truffatori

Truffatori ancora in azione, ma la donna non ci casca. I fatti sono accaduti a Ponte Trebbia questa mattina. Due uomini si sono presentati alla porta di una donna fingendosi tecnici del gas, spiegando di dover rilevare i consumi.

Sentendo quelle parole la padrona di casa li ha fatti entrare. Quando poi però i tecnici le hanno chiesto di riporre il telefono nel frigorifero perché avrebbero dovuto immettere nei tubi dell’impianto un non meglio specificato gas, la donna si è accorta che qualcosa non andava e ha intimato ai due di allontanarsi. Indagini sono in corso.