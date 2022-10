Forpin e Assoservizi, nasce la casa delle risorse umane. Ospite Marco Montemagno: “I social creano intimità e quindi rendono forte un brand” – VIDEO e FOTO

Forpin è la scuola di formazione di Confindustria Piacenza e lavora attivamente da ormai 30 anni con le persone e con le imprese sul territorio. Forpin realizza percorsi di formazione, allestisce progetti di consulenza per stare accanto alle imprese quando hanno esigenze organizzative complesse a cui far fronte. Mission che condivide con un’altra branca di Confindustria, ovvero Assoservizi. Da oggi i due soggetti potranno contare su un nuovo quartier generale, per così dire, in Strada della Bosella, nei pressi del casello di Piacenza Ovest. Un punto di riferimento per la formazione e per il supporto alle imprese piacentine nella ricerca di personale, quella che viene chiamata “casa delle risorse umane”. L’inaugurazione si è concretizzata in convegno con ospiti di valore nazionale moderati da Marco Montemagno, imprenditore digitale ed esperto di comunicazione molto noto sui social network. E proprio l’importanza dei social network è stata al centro del suo discorso.

“Elon Musk ha deciso di inviare un team della sua azienda SpaceX su un’isola deserta per tre anni. Io mi sono chiesto: come può un dipendente accettare una simile condizione? O crede profondamente nella visione della propria azienda o forse perché c’è qualcosa che lo spinge ad accettare. Forse perché Elon Musk è un brand molto forte. E come può un brand diventare così forte?“.

A quel punto Montemagno ha raccontato la propria esperienza. “Io sono un imprenditore, lavoro con le start up e oggi creo video su TikTok. Alcuni video ottengono milioni di visualizzazioni e a ben vedere da quando ho iniziato a fare video sui social ho raccolto circa 3 milioni di follower. Oggi ricevo ogni giorno centinaia di mail di persone che chiedono di lavorare con me, la gente mi ferma per strada e mi chiama ‘Monty’: uno mi ha persino dato un bacio sulla pelata! (ride ndr). Questo accade perché i social creano intimità. Guardando i miei video lo spettatore si trova a meno di un metro da me, la distanza è molto inferiore rispetto alla televisione. Questo dimostra la potenza dei social nel promuovere un brand. I social sono influenti, sono importanti nella creazione di un brand forte ed è proprio quello che è accaduto a Elon Musk: tutti conoscono Musk. Un brand deve passare dove si trova l’attenzione delle persone: e dove si trova oggi l’attenzione delle persone?“.