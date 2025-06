Nasce la Piscina Comunale di Rottofreno, Galvani: “Struttura molto attesa, ci abbiamo sempre creduto”. Inaugurazione il 30 maggio – AUDIO

Nasce la Piscina Comunale di Rottofreno, Paola Galvani: “Struttura attesa da 30 anni, ci abbiamo sempre creduto”. L’inaugurazione ufficiale della Piscina, che si trova a San Nicolò in Via Serena, è prevista venerdì 30 maggio alle ore 18.

Dopo tanta attesa il momento è arrivato – spiega la Sindaca di Rottofreno Paola Galvani – il percorso è stato lungo, travagliato, difficile, ma fatto credendoci sempre. Abbiamo voluto questa nuova piscina con anima e corpo, senza mai smettere davvero di sognare affinché questo sogno diventasse una realtà. Lo sarà da venerdì, con l’inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro, alla presenza di tutte le autorità.Contemporaneamente apriamo anche alla cittadinanza perché siamo orgogliosi e fieri di poter far vedere questa bellissima struttura.

Poi si parte

Sì da sabato la piscina sarà aperta ininterrottamente per tutta l’estate dal nuovo gestore che si è aggiudicato il bando per i prossimi 9 anni. Tra l’altro sabato 31 maggio è previsto un open day gratuito a tutti, quindi chiunque vorrà avrà la possibilità di entrare gratuitamente in piscina.

Quali sono le caratteristiche di questa struttura?

E’ una piscina fatta per tutti, dai grandi ai piccini e anche per le persone un po’ più anziane. I bimbi possono divertirsi in sicurezza per la tranquillità dei genitori.

