Il 30 maggio all’Alberoni assemblea elettiva di CNA Piacenza: “Presente e futuro delle PMI”

La Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni sarà teatro – venerdì 30 maggio dalle ore 17.30 – dell’Assemblea quadriennale elettiva di CNA Piacenza.

Un’appuntamento importante per l’associazione di categoria dell’artigianato e della piccola e media impresa, in cui verrà ufficialmente presentata la nuova governance che resterà in carica per i prossimi quattro anni: non solo il nuovo Presidente provinciale di CNA – che raccoglierà il testimone dal Presidente uscente, Giovanni Rivaroli, non più ricandidabile dopo due mandati consecutivi – ma anche la nuova Presidenza e la nuova Direzione provinciale, organi che verranno eletti dal’Assemblea nella parte privata che, sempre al Collegio Alberoni, precederà quella pubblica che sarà aperta a tutti i numerosi ospiti attesi.

Tra questi, anche il Ministro per gli Affari europei, PNRR e Politiche di coesione, Tommaso Foti, il Presidente nazionale di CNA, Dario Costantini, e il Vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Vincenzo Colla, che saranno protagonisti di una tavola rotonda dal titolo “Persone, sostenibilità, etica e innovazione: presente e futuro delle PMI”, che sarà coordinata dal giornalista Robert Gionelli. Tavola rotonda che sarà ovviamente anticipata dalla relazione d’insediamento del neo Presidente provinciale, che guiderà l’associazione di categoria di Via Coppalati nel quadriennio 2025-2029.

Il programma dell’Assemblea, dopo i saluti istituzionali delle autorità, prevede anche la premiazione degli imprenditori Under 25 associati alla CNA piacentina; un riconoscimento all’intraprendenza di quei giovani che hanno scelto di affrontare autonomamente il mercato del lavoro avviando una propria attività d’impresa, un dato in netta controtendenza rispetto a quello nazionale che segna la costante diminuzione degli imprenditori Under 30 e il conseguente aumento degli Over 65.