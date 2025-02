Nasce lo sportello “Piacenza Talenti”, un nuovo servizio per valorizzare le competenze dei giovani

E’ operativo da oggi, martedì 11 febbraio, il nuovo sportello fisico e digitale Piacenza Talenti, dedicato ai professionisti altamente specializzati e agli studenti eccellenti che scelgono di costruire il proprio futuro a Piacenza. Lo sportello comunale, realizzato in coprogettazione con il Consorzio Sol.Co, offrirà supporto e opportunità per valorizzare le competenze e il talento di chi desidera investire nella propria crescita professionale e personale in ambito locale.

L’obiettivo del nuovo servizio, nato per aiutare studenti, professionisti ed expat a orientarsi in città e scoprire le molteplici possibilità che Piacenza offre – e parte del progetto “Stay Jude”, co-finanziato dalla Regione nell’ambito della legge 2/2023 per l’attrazione e valorizzazione dei talenti in Emilia-Romagna – è quello di creare un punto di riferimento per coloro che vogliono cogliere le occasioni offerte dal territorio, favorendo la connessione tra talenti, imprese e istituzioni.

Presso lo sportello, fruibile sia in inglese che in italiano, sarà possibile ottenere informazioni in merito a:

Supporto per pratiche burocratiche

Eventi per startup e networking tra innovatori

Informazioni su corsi di italiano e attività di volontariato

Rassegne culturali e scientifiche in lingua

Lo sportello sarà accessibile presso la sede di Spazio 2 in via XXIV Maggio 51, con apertura ogni martedì e giovedì dalle 16.30 alle 19.30, ma anche contattabile digitalmente tramite WhatsApp (scrivendo al numero +39 3476790283) o e-mail a info@piacenzatalenti.com , negli stessi orari.

Da oggi è attivo anche il sito web www.piacenzatalenti.com : un portale dedicato a chi vuole fare la differenza in città, nato per comunicare tutte le opportunità, gli eventi, le attività e le informazioni utili per i talenti internazionali e non. Realizzato da TOMATO Studio, il portale nasce come punto di riferimento sul territorio e vede come sua naturale estensione la creazione di profili social dedicati su Facebook, Instagram e LinkedIn.

Sottolinea l’assessore a Politiche Giovanili, Università e Ricerca del Comune di Piacenza, Francesco Brianzi: «Piacenza Talenti è il nuovo sportello fisico e digitale, che lanciamo al nuovo Hub di Comunità di Spazio 2e online, nel primo anno di vigenza del Protocollo Atenei, a valle della nuova Legge Regionale: un percorso innovativo che ha visto e vede il nostro Comune costantemente protagonista, dall’interlocuzione sul disegno di legge alla sua attuazione a livello locale. L’obiettivo, ambizioso e sfidante, è quello di attrarre e trattenere talenti qualificati a Piacenza, strutturando per loro servizi dedicati e sostenendo quindi quell’ecosistema europeo e internazionale che è presupposto cruciale per lo sviluppo delle competenze di eccellenza richieste dal nostro territorio».

Rimarca Sara Alberici, referente di Consorzio Sol.Co Piacenza: “Con Sol.Co Piacenza lavoriamo per comprendere a fondo le esigenze di studenti, ricercatori e professionisti, offrendo loro un supporto concreto nell’inserimento in città e nel tessuto economico locale. La mappatura dei servizi e la costruzione di una rete dedicata rappresentano passi fondamentali per rendere Piacenza sempre più attrattiva e inclusiva per chi porta valore e competenze nel nostro territorio.”

AggiungeRiccardo Covelli, partner di TOMATO Studio: “Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con incubatori di startup all’estero e di toccare con mano cosa cercano davvero i talenti quando scelgono una città in cui crescere. Con Piacenza Talenti vogliamo tradurre questa esperienza in una comunicazione fresca e coinvolgente, capace di parlare ai giovani professionisti e di valorizzare le opportunità che la città può offrire. La nostra sfida sarà raccontare Piacenza in modo nuovo, attraverso eventi, contenuti digitali e strategie che la rendano sempre più attrattiva per chi vuole farne la propria casa.”

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo sportello tramite i canali dedicati o visitare il sito ufficiale all’indirizzo www.piacenzatalenti.com .

Piacenza Talenti è parte del progetto “Stay Jude”, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge regionale 2/2023 per l’attrazione e valorizzazione dei talenti in Emilia-Romagna.