Il Natale a Piacenza tra mercatini, spettacoli e tante iniziative per i più piccoli: sabato 22 novembre l’accensione dell’albero – AUDIO

Si accende la magia del Natale a Piacenza. La ritroviamo nelle luminarie che addobbano il centro storico, in una foto sotto l’albero nel cuore della piazza, tra le bancarelle del Villaggio in piazza Cavalli e le vetrine vestite a festa che ci suggeriscono idee creative per un dono originale, ritrovando il calore della solidarietà tra le “casette” del volontariato.
Come ogni anno, tante iniziative accompagneranno l’attesa di questo magico periodo per i bambini e le famiglie, tra musica, cori e spettacoli di animazione.
Concerti, appuntamenti culturali, mostre, l’immancabile pista di pattinaggio su ghiaccio: sarà un calendario intenso di opportunità ed eventi per chi vorrà visitare Piacenza o riscoprirne il fascino, ma in primo piano c’è soprattutto il desiderio di coinvolgere la città e valorizzarne il patrimonio di suggestioni, arte e storia nell’atmosfera, sempre nuova e al tempo stesso ammantata di tradizione, di un clima natalizio capace di generare bellezza e di riportarci all’essenziale.
Radio Sound animerà la manifestazione con musica dal vivo, dirette e intrattenimento.
