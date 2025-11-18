Il Natale a Piacenza tra mercatini, spettacoli e tante iniziative per i più piccoli: sabato 22 novembre l’accensione dell’albero – AUDIO

Si accende la magia del Natale a Piacenza. La ritroviamo nelle luminarie che addobbano il centro storico, in una foto sotto l’albero nel cuore della piazza, tra le bancarelle del Villaggio in piazza Cavalli e le vetrine vestite a festa che ci suggeriscono idee creative per un dono originale, ritrovando il calore della solidarietà tra le “casette” del volontariato.

Come ogni anno, tante iniziative accompagneranno l’attesa di questo magico periodo per i bambini e le famiglie, tra musica, cori e spettacoli di animazione.

Concerti, appuntamenti culturali, mostre, l’immancabile pista di pattinaggio su ghiaccio: sarà un calendario intenso di opportunità ed eventi per chi vorrà visitare Piacenza o riscoprirne il fascino, ma in primo piano c’è soprattutto il desiderio di coinvolgere la città e valorizzarne il patrimonio di suggestioni, arte e storia nell’atmosfera, sempre nuova e al tempo stesso ammantata di tradizione, di un clima natalizio capace di generare bellezza e di riportarci all’essenziale.

Radio Sound animerà la manifestazione con musica dal vivo, dirette e intrattenimento.

Tutto il programma nel dettaglio a questo link.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy