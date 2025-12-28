Teatro Municipale di Piacenza, il 28 dicembre in scena “La bella addormentata”

Al Teatro Municipale di Piacenza, domenica 28 dicembre alle ore 16, l’inaugurazione della Stagione Danza 2025/2026 è affidata a un capolavoro senza tempo del repertorio classico come La bella addormentata, tratto dalla fiaba di Charles Perrault sulla musica di Cajkovskij, portato in scena dal Balletto dell’Opera di Tblisi.

Sulle storiche coreografie di Marius Petipa, nella nuova versione coreografica e messa in scena firmata da Alexey Fadeechev e Nina Ananiashvili, lo spettacolo sarà interpretato dal corpo di ballo georgiano che torna al Teatro Municipale dopo il successo de Il lago dei cigni nel 2024.

Protagonisti principali saranno Nino Khakhutashvili nel ruolo della Principessa Aurora, Kaito Hosoya (Principe Désiré), Tata Jashi (Fata Carabosse) e Salome Iarajuli (La Fata dei Lillà), con le scene e i costumi di Anatoly Nezhny e le luci di Steen Bjarke. Una produzione di grande raffinatezza artistica e rigore stilistico, che celebra la tradizione del balletto accademico attraverso una messa in scena elegante, ricca di suggestioni fiabesche.

La compagnia georgiana, riconosciuta a livello internazionale per l’eccellenza tecnica e la forza espressiva dei suoi danzatori, interpreta l’amatissima fiaba con equilibrio tra virtuosismo e poesia. Le coreografie valorizzano la purezza delle linee, la precisione dei passi e la profondità narrativa, restituendo tutta la magia della storia della principessa Aurora, del Principe e delle figure simboliche che animano il racconto.

La bella addormentata è un balletto con prologo composto da Pëtr Il’ič Čajkovskij nel 1889. Secondo dei tre balletti del compositore russo, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile del repertorio classico. Il libretto originale, ispirato a La belle au bois dormant (La bella addormentata nel bosco) di Charles Perrault, fu curato da Ivan Vsevoložskij, mentre la coreografia fu firmata da Marius Petipa. La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo il 15 gennaio 1890. Da allora, La bella addormentata è rimasto uno dei balletti più celebri e amati di tutti i tempi.

Il Teatro Georgiano Nazionale d’Opera e di Balletto di Tbilisi, fondato nel 1851, è il principale teatro in Georgia e uno dei più antichi nell’Europa Orientale. Con la compagnia di balletto collaborano coreografi e maestri di ballo di fama internazionale.

Nina Ananiashvili, direttrice artistica della compagnia, già prima ballerina del Teatro Bolshoi di Mosca, nell’arco della sua carriera è stata ospite delle più prestigiose compagnie ricevendo importanti premi e riconoscimenti internazionali. Sotto la sua direzione, il Balletto dell’Opera di Tbilisi si è esibito in Giappone, Cina, Taiwan, Israele, Egitto, Estonia, Russia, Ucraina, Bielorussia, Azerbaigian, Armenia, Ecuador, Oman, Dubai, Portogallo, Scozia, Spagna e Italia, dove è particolarmente apprezzata per il rigore accademico e l’interpretazione dei grandi classici della tradizione.

Per informazioni e biglietti:

Biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza, tel. 0523 385720 – 385721, www.teatripiacenza.it, biglietteria@teatripiacenza.it

