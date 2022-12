Natale ad Arte, “Profeti e Sibille”: visita guidata il 17 dicembre in occasione del restauro di Camillo Procaccini. Laboratorio didattico il 18 dicembre

Natale ad Arte, “Profeti e Sibille”: visita guidata sabato 17 dicembre alla Cattedrale di Piacenza in occasione del restauro di Camillo Procaccini. Domenica 18 dicembre invece per i più piccoli è previsto il Laboratorio didattico Crea e stampa: Il mio biglietto di Natale.

«PROFETI E SIBILLE» 17 dicembre 2022, ore 15:30

Visita guidata alla Cattedrale di Piacenza in occasione del recente restauro dei Profeti di Camillo Procaccini.

Sabato 17 dicembre 2022, alle ore 15.30, sarà possibile partecipare alla visita guidata “ Profeti e Sibille”.

Profeti e Sibille raccontano un’umanità in attesa di Redenzione. In occasione del recente restauro dei Profeti di Camillo Procaccini, la visita ci permetterà eccezionalmente di ammirare da vicino queste opere prima della loro ricollocazione presso Palazzo Vescovile, in un percorso che ci accompagnerà nell’attesa del Natale con l’arte del Procaccini e di Guercino, attraverso un approfondimento delle figure profetiche e il loro annuncio. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo cattedralepiacenza@gmail.com, o al numero 331 460 6435 (numero attivo dalle 10:00 alle 18:00).

Informazioni

Evento a pagamento (8,00 €)

Museo Kronos

cattedralepiacenza@gmail.com

3314606435

Laboratori didattici (e non solo) pensati per i più piccoli

Nell’ambito della rassegna culturale Natale ad Arte, la Cattedrale, il Museo Kronos e CoolTour s.c. hanno predisposto e attivato diversi laboratori didattici dedicati ai bambini presso l’aula didattica del Salone polifunzionale della Cattedrale (ingresso presso il Museo Kronos, via Prevostura n. 7).

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022

Museo Kronos, 15:30 LABORATORIO DIDATTICO 5-11 ANNI

Crea e stampa: Il mio biglietto di Natale

Come dei veri artisti sperimenteremo alcune tecniche come l’incisione per realizzare e ‘stampare’ degli originali biglietti personalizzati da consegnare ad amici e parenti per Natale!

Ingredienti? Carta colorata, tempere e tanta fantasia!

Contributo di partecipazione: 3,00 €

Posti limitati – prenotazione obbligatoria

LUNEDÌ 26 DICEMBRE 2022

Museo Kronos, 15:30 LABORATORIO DIDATTICO 6-11 ANNI

Chi è Babbo Natale?

Caccia al tesoro per bambini

Ma chi è veramente Babbo Natale e perché porta i regali ai bambini nella notte più magica dell’anno? Scopriamolo insieme, risolvendo enigmi e seguendo tracce, in questa avvincente caccia al tesoro attraverso le opere d’arte della Cattedrale e del suo museo, terminando poi con una dolce sorpresa!

Contributo di partecipazione: 3,00 €

Posti limitati – prenotazione obbligatoria.

VENERDÌ 6 GENNAIO 2023

Museo Kronos, 15:30 LABORATORIO DIDATTICO 6-11 ANNI

In viaggio con i Re Magi

In occasione del 6 gennaio, andiamo insieme alla scoperta delle misteriose figure dei Re Magi che arricchiscono sempre il nostro presepe, ma di cui conosciamo davvero molto poco. Chi sono? Da dove vengono? E soprattutto, cosa rappresentano, qual è il loro significato profondo?

Conosciamoli insieme e poi divertiamoci con un originale gioco dell’oca sulle orme dei Magi: dove arriveremo?

Contributo di partecipazione: 3,00 €

Posti limitati – prenotazione obbligatoria

PER I LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI È POSSIBILE SOTTOSCRIVERE UN ABBONAMENTO AL COSTO DI 12,00 € PER TUTTE LE 5 ATTIVITÀ DEL 4, 11, 18, 26 DICEMBRE E 6 GENNAIO.

Non solo laboratori didattici ma anche proiezioni e reading teatrali gratuiti pensati per bambini e famiglie, momenti unici per passare insieme le feste avvolti nella Bellezza e nella spiritualità del Natale.

Ecco gli eventi:

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 2022

Salone polifunzionale Cattedrale, Chiostri del Duomo, 15:30 EVENTO PER BIMBI E FAMIGLIE

Proiezione per Bambini

≪Gli eroi del Natale≫

Gli eroi del Natale narra la storia della Natività, dal punto di vista degli animali che ritroveremo nella grotta accanto al bambinello: l’asino, ma anche il bue, le pecore – capitanate dalla ribelle Ruth che per seguire la sua strada ha abbandonato il gregge – e i tre cammelli che hanno portato sul dorso i Re Magi.

Animazione, 86 min. – Evento gratuito, prenotazione consigliata.

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022

Salone polifunzionale Cattedrale, Chiostri del Duomo, 18:00 EVENTO PER BIMBI E FAMIGLIE

Favola di Santa Lucia

Reading Teatrale per grandi e piccini

Immersi in una magica atmosfera a lume di candela, ascolteremo la coinvolgente lettura ed interpretazione dell’attore Domenico Sannino della celebre fiaba di Santa Lucia di Giovannino Guareschi, scrittore di fama internazionale e padre del Mondo Piccolo di Don Camillo e Peppone, che pubblicò la tenerissima storia di un bambino che a Santa Lucia ha creduto davvero con tutto il cuore, trasformando i cuori induriti degli adulti attorno a lui. Al termine ci sarà per tutti i bambini presenti una piacevole sorpresa.

Evento Gratuito, ingresso libero fino ad esaurimento posti.

SABATO 7 GENNAIO 2023

Salone polifunzionale Cattedrale, Chiostri del Duomo, 15:30 EVENTO PER BIMBI E FAMIGLIE

Il viaggio dei Re Magi

Proiezione per Bambini

Uno splendido film di animazione, nato dalla grande tradizione cecoslovacca, che armonizza felicemente la precisione dei ritmi con la poesia dei colori. È un racconto simbolico, in 8 episodi, che racconta dei tre Magi, viaggiatori diretti alla stessa meta. Per seguire la stella che è apparsa nel cielo, infatti, Melchiorre, Gaspare e Baldassarre si mettono in viaggio, senza sapere dove arriveranno. Lungo il cammino troveranno molte insidie e molti ostacoli e, per proseguire, ciascuno dovrà abbandonare, un po’ alla volta, ciò che gli sta a cuore. Davanti al neonato Re adagiato sulla paglia di una mangiatoia scopriranno infine il senso del loro viaggio.

Gli episodi non corrispondono a una narrazione storica, ma sono racconti che cercano d’immaginare come sarebbe stata la vita e l’atteggiamento di questi tre personaggi biblici di fronte al fatto di trovare un segno nei cieli che li porta a riconoscere la nascita di Gesù sulla terra. La storia gira attorno a diversi aspetti che i testi del Nuovo Testamento e la tradizione cristiana hanno trasmesso su questi personaggi, e lo fa in modo fantasioso e attraente.

Animazione, 56 min

Evento gratuito – Posti limitati – prenotazione consigliata.

DOMENICA 8 GENNAIO 2023

Salone degli Affreschi, Palazzo Vescovile, 15:30 EVENTO PER BIMBI E FAMIGLIE

Titus e Romek

Spettacolo Teatrale per Bambini

Manicomics Teatro

Uno spettacolo di Teatro per ragazzi tratto dalla saga del “Piccolo Popolo” dallo scrittore Terry Pratchett: uno spettacolo sull’amicizia e sul viaggio, popolato di allegorici messaggi per i giovani spettatori. Dai “grossi guai” con le orecchie piccole che possono saltar fuori da ogni luogo ad api parlanti che avvertono sui pericoli di questo grande mondo. In scena Rolando Tarquini e Mauro Mozzani.

Evento gratuito, numero di posti limitato, prenotazione obbligatoria.