Mercanti di Qualità il 18 dicembre sul Pubblico Passeggio. Gloriana Tironi: “Ultima tappa del 2022, piacentini sempre numerosissimi ai nostri appuntamenti” – AUDIO

Domenica 18 dicembre sul Pubblico Passeggio dalle 8 alle 19 è in programma l’ultimo appuntamento dell’anno con i Mercanti di Qualità. Un’occasione per trovare l’outfit natalizio perfetto, un addobbo luccicante o un’idea regalo tutto made in Italy.

I banchi sono pronti a proporre accessori moda, intimo, artigianato, abbigliamento firmato, oggettistica, enogastronomia, fiori e piante, calzature, biancheria e tanti prodotti selezionati. Insomma tante idee per trovare il regalo perfetto per questo Natale. L’evento a Piacenza inoltre è impreziosito dallo spettacolo del bollaio matto.

E’ la nostra ultima tappa del 2022 – spiega Gloriana Tironi, Presidente Mercanti di Qualità Piacenza – si finisce con Piacenza. Ringraziamo la città e tutti i piacentini della provincia per essere stati numerosissimi ai nostri appuntamenti quest’anno. Sono stati davvero molto calorosi dimostrando un bel seguito, quindi si è creata una famiglia.

Un anno di soddisfazioni

Sì è un bilancio positivo nonostante le difficolta del commercio legato agli ambulanti. In particolare è importante avere una clientela fedelissima che ci segue ogni anno nelle stesse piazze del piacentino. Noi cerchiamo di mantenere anche le stesse date, sicuramente la fedeltà dei cittadini è un punto a nostro favore.

Mercanti di Qualità il 18 dicembre sul Pubblico Passeggio: AUDIO INTERVISTA