Il Natale di Grazzano Visconti fino al 6 gennaio 2026. Apertura sabato 8 novembre

Anche quest’anno, dal 8 novembre al 6 gennaio, il suggestivo borgo di Grazzano Visconti (Comune di Vigolzone, Piacenza) ospiterà il tradizionale villaggio natalizio, che ormai da diversi anni è diventato un appuntamento imperdibile per chi ama immergersi nella magica atmosfera del Natale. Tantissime novità accompagneranno gli immancabili mercatini nel Borgo!

L’evento si svolgerà nelle giornate del 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 novembre, proseguirà poi il 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre e si concluderà a gennaio dall’1 fino al 6. In tutte le giornate l’orario sarà dalle 10.00 alle 19.00.

Durante tutte le date indicate saranno sempre presenti gli iconici Mercatini di Natale, con abili artisti e artigiani da tutta Italia, ma anche diversi banchi enogastronomici pronti a soddisfare anche i palati più esigenti!

Natale di Grazzano Visconti fino al 6 gennaio 2026

Accanto ai migliori artigiani e hobbisti tante attrazioni e attività dedicate a tutta la famiglia, sempre presenti in tutte le date! Anche quest’anno il Villaggio di Natale si ingrandisce ancora: l’immancabile Casa di Babbo Natale verrà accompagnata dall’Ufficio Postale, il magico Teatro di Natale e il nuovo Villaggio degli Elfi, ancora più grande! Oltre al Circo degli Elfi sarà presente anche il Cinema di Natale e tante attività pensate apposta durante la visita dei nostri piccoli ospiti. Immancabile la Pista di Ghiaccio per pattinare immersi in un’atmosfera magica e senza tempo, il divertente scivolo Taboga, l’amatissimo Jumping e per finire l’altra grande novità di questa stagione: la giostra Grande Slitta di Babbo Natale!

Ogni giorno, invece, tanti intrattenimenti diversi per accontentare tutti i nostri ospiti! Passeggiando per le vie del Borgo potrete assistere a meravigliosi cori gospel, abili zampognari, show e musiche natalizie e tanto altro! Martedì 6 gennaio si chiude in bellezza con un altro importantissimo ospite che verrà a fare visita al Borgo di Grazzano Visconti: la Befana, che sta già preparando i dolcetti per tutti i bimbi che verranno a salutarla!

Infine vi ricordiamo che in tutte le giornate di evento ci sarà anche un’ampia offerta di street food con specialità sia dolci che salate, una selezione di ottime birre e bevande calde e un’area ristoro dove poter mangiare. Un evento all’insegna della tradizione immerso in una magica atmosfera di luci, colori e decorazioni vi aspetta per trascorrere insieme giornate di divertimento, musica ed eventi!

Vi ricordiamo che l’ingresso all’evento generale sarà sempre gratuito e senza bisogno di prenotazione! Le attrazioni saranno invece a pagamento, acquistabili direttamente in loco. Per maggiori info su costi e programma completo delle giornate trovate tutto sul nostro evento ufficiale su Facebook “IL NATALE DI GRAZZANO VISCONTI 2025”!

