“Farmacie: presidi locali di salute e servizi”, un convegno giovedì 6 novembre

Un incontro, quello che andrà in scena la mattina del 6 prossimo nell’auditorium “Il Samaritano” di via Pietro Giordani 14, che mira a dettagliare presente e futuro del farmacista quale professionista e riferimento di prossimità per i bisogni del cittadino, con particolare focus sulla popolazione in età senior. Sarà inoltre occasione d’approfondimento su ruolo e servizi erogati dalle farmacie per le fasce d’età più matura.

Gratuita e aperta a tutti, l’iniziativa è promossa da CUPLA (Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo) e da Federfarma Piacenza con la collaborazione della Caritas diocesana Piacenza-Bobbio. Hanno inoltre cooperato e contribuito all’organizzazione del convegno le seguenti realtà aderenti al “Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo” (CUPLA): 50&Più Confcommercio e FIPAC Confesercenti (entrambe afferenti al settore commercio), CNA Pensionati Confartigianato e ANAP Confartigianato (per l’artigianato), ENAPA Pensionati Coldiretti, ANPA-Confagricoltura e AP-CIA Agricoltura (per l’agricoltura).

L’interessante appuntamento vedrà come moderatore il giornalista di Libertà Giorgio Lambri e si svilupperà secondo il programma di seguito descritto in cartella.

Franco Bonini

“Il convegno avrà il destro di sottolineare il fondamentale ruolo delle farmacie in seno al sistema sanitario: una funzione, la loro, che si perfeziona attraverso una poliedrica gamma di servizi rivolti al cittadino, prestazioni puntuali e spesso essenziali al suo benessere. Nel corso dell’incontro Federfarma Piacenza illustrerà in particolare come, accanto all’attività istituzionale, questi importanti presidi territoriali della salute concorrano a migliorare la qualità di vita degli assistiti, condizione da sempre centrale tra gli obiettivi a tema welfare e assistenza socio-sanitaria che CUPLA si propone di promuovere”.

Nicoletta Corvi

“L’iniziativa promossa da Cupla e da Federfarma Piacenza si inserisce opportunamente e a pieno titolo in un quadro complessivo di aiuto e sostegno ai cittadini e cittadine over 65 anni. I bisogni sono diversificati e necessitano di risposte differenti, adeguate rispetto alle situazioni specifiche e al livello di necessità delle persone. La funzione svolta dalle farmacie è preziosa anche agli occhi dei servizi sociali comunali poiché si inserisce in un approccio di prossimità che integra una vera e propria presa in carico delle persone da parte dei servizi stessi.

Si tratta di costruire insieme un welfare di comunità in cui la cura delle persone passa non solo attraverso l’offerta di servizi specialistici, ma anche attraverso l’intervento qualificato di professionisti che sanno vedere il bisogno, valutarlo, segnalarlo e supportarlo. Pertanto l’auspicio è che si sviluppi un’integrazione positiva tra gli operatori delle farmacie e gli operatori sociali per riuscire insieme ad essere vicini e proattivi nei confronti delle persone, soprattutto di quelle più fragili”.

Roberto Laneri

“Il convegno offrirà il destro d’un sempre gradito incontro con la cittadinanza ma anche con le tante realtà che, nella nostra provincia, si fanno quotidianamente carico di supportare i bisogni della popolazione senior. Una fascia demografica, la loro, per cui le farmacie rivestono sempre più non solo un ruolo di riferimento per l’erogazione dei farmaci, ma anche servizi, vicinanza, consulenza, informazione. Persino presa in carico di necessità che spesso proprio il farmacista, in ragione della fiducia che sa meritare e della rinnovata formazione, riesce a intercettare. Il Covid ha sdoganato l’importanza delle farmacie come presidi di salute attiva, sentinelle sul territorio in grado di fare molto di più per i piacentini. Nel corso dell’incontro i presenti saranno messi a parte di alcuni dei numerosi, nuovi servizi e iniziative promossi dalla nostra realtà ed erogati da suoi iscritti”.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA

Ore 9.30 – Accoglienza dei partecipanti e caffè di benvenuto

Ore 10.30 – Inizio convegno

Interventi

Franco Bonini, Coordinatore Provinciale Cupla Piacenza

Saluto introduttivo.

Nicoletta Corvi , Assessora alle Politiche per la solidarietà e l’inclusione sociale del Comune di Piacenza “La qualità della vita dei Senior a Piacenza”.

, Assessora alle Politiche per la solidarietà e l’inclusione sociale del Comune di Piacenza “La qualità della vita dei Senior a Piacenza”. Roberto Laneri, Presidente Federfarma Piacenza

“Corretto uso dei farmaci e i nuovi servizi delle farmacie, in regime convenzionato SSR o privatistico”.

Ore 12.00 – Conclusione e saluti formali

Ore 12.30 – Rinfresco

