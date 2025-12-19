Natale e Capodanno, intensificati i controlli in provincia. Vendita di petardi e fuochi d’artificio sotto la lente

Nella mattinata del 17 dicembre, il prefetto Patrizia Palmisani, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica dedicata all’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio a tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno.

Festività che, come di consueto, fanno registrare un sensibile incremento degli spostamenti e la consistente presenza di persone in luoghi pubblici e luoghi aperti al pubblico anche per la partecipazione a eventi o cerimonie religiose.

Le attività di prevenzione e controllo

Il potenziamento dell’attività di prevenzione e controllo sarà attuato su tutto il territorio provinciale in sinergia tra le Forze di Polizia e le Polizie locali, interesserà i luoghi maggiormente frequentati come piazze, borghi, siti commerciali e turistici, in cui sono organizzati i tradizionali mercati di Natale e sarà altresì rivolto ai luoghi di culto ove si svolgono celebrazioni religiose, al fine di consentirne il sereno svolgimento e di contrastare eventuali forme di criminalità.

Mercatino di Grazzano Visconti e Capodanno a Piacenza

Al riguardo, al fine di garantire elevati standard di sicurezza, sono state esaminate in particolare, alla presenza dei comuni interessati e degli enti organizzatori, le misure di safety e security relative alle due iniziative considerate maggiormente attrattive per il territorio provinciale: 1) il mercatino di Natale in corso presso il borgo di Grazzano Visconti nel Comune di Vigolzone; 2) l’evento “Capodanno in Piazza 2025” che si terrà presso Piazza Cavalli nel Comune Capoluogo.

Nel corso della seduta, il Prefetto, unitamente ai vertici delle Forze dell’ordine e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, hanno pertanto condiviso con le amministrazioni interessate e gli enti organizzatori gli indirizzi per assicurare che i citati eventi si svolgano in una cornice di sicurezza.

La vendita di petardi e fuochi d’artificio

Infine, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, il Prefetto, in vista dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, aveva già richiamato nel corso di una dedicata seduta di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica la puntuale attenzione sull’esigenza di approntare “mirate attività di contrasto alla produzione e alla commercializzazione illegale di artifizi pirotecnici“, a tutela della pubblica e privata incolumità.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy