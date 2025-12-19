Online il nuovo sito web della Banca di Piacenza: “Portale che valorizza territorio e indipendenza”

La Banca di Piacenza ha il suo nuovo sito web istituzionale, on line a partire dal 15 dicembre (bancadipiacenza.it). Completamente rinnovato nella grafica, nell’architettura dei contenuti e nell’esperienza utente, il progetto è stato pensato per rafforzare il rapporto con i clienti e riaffermare i valori che da sempre contraddistinguono l’Istituto: territorialità, relazioni interpersonali e indipendenza.

Il lancio del nuovo portale avviene in vista di un anno di grande significato: nel 2026 la Banca celebrerà infatti 90 anni dalla propria fondazione, un traguardo che testimonia radicamento, continuità e un impegno costante verso l’innovazione. Il nuovo sito rappresenta una delle iniziative che simboleggiano la capacità dell’Istituto di rinnovarsi rimanendo fedele alla propria identità.

Il portale si presenta con una veste grafica moderna e pulita, concepita secondo i più avanzati principi di web design. La navigazione è resa semplice e immediata grazie a una struttura full responsive, ottimizzata per l’uso da smartphone e tablet. Le informazioni sono organizzate in modo intuitivo, riducendo i passaggi necessari per accedere ai contenuti e offrendo un’esperienza più fluida e accessibile.

Tra le principali novità introdotte ricordiamo percorsi tematici per accompagnare famiglie, imprese, giovani e risparmiatori verso i servizi più adatti, una nuova area dedicata ai soci – vero cuore pulsante della Banca -, pensata per valorizzare il rapporto privilegiato con gli stessi, in cui trovare convenzioni, agevolazioni, servizi e informazioni sui numerosi eventi che la Banca continuerà a organizzare nei territori in cui è presente.

«Il nuovo sito rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso digitale, in un anno per noi simbolico. Celebrare i 90 anni con un portale rinnovato significa unire tradizione e futuro: restare fedeli ai valori del territorio e delle persone, ma con uno sguardo aperto all’innovazione», commenta il presidente della Banca Giuseppe Nenna, che così prosegue: «Abbiamo lavorato per offrire uno spazio digitale più intuitivo, veloce e coerente, senza rinunciare a ciò che ci distingue: la relazione umana e la vicinanza ai nostri soci e ai nostri clienti».

Il lancio del nuovo sito è accompagnato da un film istituzionalededicato ai valori della Banca quali relazioni, territorio e indipendenza.

