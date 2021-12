Un ricco programma di eventi per tornare a festeggiare il Natale in centro storico: “I piacentini hanno lavorato insieme per riportare festa e serenità” – AUDIO

“Questo è un Natale speciale, non solo perché è il Natale della ripartenza, ma perché abbiamo lavorato davvero tutti insieme, fianco a fianco, per riportare il Natale ai piacentini”. In queste parole del sindaco Patrizia Barbieri è riassunta l’importanza del ricco programma che Comune di Piacenza, associazioni, categorie economiche hanno allestito per riportare il giusto clima di festa che i piacentini meritano dopo il dramma del Covid e le restrizioni vissute nel 2020.

Il Natale inizierà ufficialmente sabato 3 dicembre con l’inaugurazione e l’accensione dell’Albero donato dalla famiglia Pareti di Selva di Ferriere alle 18,30.

In piazza Cavalli, videomapping sulla torre di Palazzo Ina – dove sarà protagonista il “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt e sul Palazzo del Governatore. Sulla facciata di Palazzo Farnese sarà proiettato, invece, il “Tondo” di Botticelli.

“Io sto lavorando per l’ordinanza delle mascherine all’aperto in centro dal momento che nel mese di dicembre l’afflusso aumenta. Abbiamo voluto comunque che ci fossero i mercatini a ricreare il Natale festoso che tutti attendono perché c’è bisogno di questo entusiasmo, di questa gioia, di questa ripartenza. Sono stati periodi molto difficili per Piacenza. Siamo ancora impegnati ad affrontare questo virus ma la situazione non è grave come l’anno scorso: quindi abbiamo ritenuto di poter garantire un Natale gioioso a tutti in sicurezza. Queste manifestazioni hanno proprio questo spirito: vogliamo coinvolgere soprattutto i bambini e le famiglie, ricreare insomma il clima del Natale”, commenta Barbieri.

“E’ un segnale di ripartenza, ripartenza con tutte le associazioni, non solo commerciali ma anche culturali. Eventi importanti per fare in modo che la città riparta, e che si riparta tutti insieme. Facciamo in modo di portare tanta gente in città a scoprire, o riscoprire, tutto ciò che la nostra città ha di bello da offrire”, commenta l’assessore al Commercio, Stefano Cavalli.

Il programma è davvero vasto, le prime iniziative partiranno il 3 dicembre e dureranno fino al 6 gennaio, abbracciando sacro e profano, commercio e cultura, teatro e musica.

Radio Sound sarà partner ufficiale di questa ampia rassegna, accompagnando gli eventi con intrattenimento sul posto, interviste e spazi sulle proprie frequenze.