Natale in centro, Soresi (FdI): “Perplessità giuridico-amministrative sull’organizzazione, bando e realtà delle cose non coincidono” – AUDIO

Perplessità giuridico-amministrative per quanto riguarda l’organizzazione delle iniziative natalizie a Piacenza. Lo sostiene Sara Soresi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia che oggi in assemblea a Palazzo Mercanti ha chiesto alla giunta di effettuare controlli per garantire e verificare il regolare rispetto del bando.

“Dopo aver letto la determina inerente all’organizzazione delle manifestazioni di animazione natalizia e il contenuto dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse io dico questo: se paragono il loro contenuto a quanto invece, a mio avviso, si sta verificando nella realtà non posso che rilevare delle divergenze e quindi mi sorgono evidenti dubbi di natura giuridico-amministrativa”.

Detto questo, Sara Soresi ha invitato l’amministrazione a effettuare un controllo in merito alla regolarità degli atti e della loro applicazione. Soresi non è entrata nel dettaglio, ma è evidente che il suo intervento sia incentrato sul bando per la gestione del Natale in centro storico. Gestione che è stata affidata tramite un bando all’agenzia Diadema Eventi di Carpi, in provincia di Modena.

Terminato l’intervento, il sindaco Katia Tarasconi ha chiesto a Soresi maggiori delucidazioni in merito al tema.