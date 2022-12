Qualità della vita, Piacenza al 24esimo posto secondo il Sole 24 Ore: bene demografia, giovani e tempo libero. Malissimo il lavoro: penultimi al capitolo “infortuni”

Qualità della vita, Piacenza compie un balzo di 14 posizioni e va a occupare il 24esimo posto nella classifica de Il Sole 24 Ore.

La nostra provincia ottiene il primo posto nel capitolo “Giovani”, mentre tocca il fondo con la 106esima posizione su 107 per quanto riguarda la voce “Infortuni sul lavoro”. Per quanto riguarda Ricchezza e Consumi siamo 17esimi e sostanzialmente stabilii (- 4 posizioni), mentre cresciamo sia sotto il capitolo “Giustizia e sicurezza” (+11 posizioni e quindi 33esimo posto) sia sotto il capitolo “Cultura e tempo libero” (+19 posizioni quindi 28esimi in classifica). Molto positiva la voce “Demografia e società” dove Piacenza sale addirittura di 51 posizioni raggiungendo il 13esimo posto: si tratta di quella voce che considera le nascite, l’età media del parto, l’immigrazione, la presenza di medici di medicina generale, gli anni di studio perpetrati dai giovani e altro.

Perdiamo invece 31 posizioni arrivando al 72esimo posto al capitolo “Affari e lavori”.

https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/piacenza