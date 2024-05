Nazionale Under 21 a Piacenza all’Università Cattolica, il 20 maggio dialogo con i tecnici degli azzurrini

Lo sport come luogo e pratica formativa è al centro dell’incontro che si terrà lunedì 20 maggio nel centro Congressi del campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. “Crescere uomini capaci di giocare” è il titolo dell’appuntamento che avrà luogo alle ore 18 nell’ateneo di via Emilia Parmense 84, dove si potranno ascoltare le esperienze dei tecnici nella nazionale di calcio Under 21.

Nazionale Under 21 a Piacenza all’Università Cattolica

Dopo i saluti del Professor Daniele BRUZZONE, ordinario della facoltà di Scienze della formazione, che organizza l’incontro unitamente alla Delegazione Provinciale FIGC di Piacenza, e dell’avvocato Simone Alberici, presidente Crer e vicepresidente del settore giovanile e scolastico nazionale, avrà luogo un dialogo con i rappresentanti dello staff della Nazionale Under 21 di calcio: il commissario tecnico Carmine Nunziata, il preparatore dei portieri Fabrizio Ferron e il dirigente accompagnatore Gianfranco Serioli.