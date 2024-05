Tennistavolo – Cortemaggiore protagonista ai campionati regionali giovanili: undici medaglie

Continua nel migliore dei modi la stagione agonistica del Tennistavolo Cortemaggiore. Dopo i risultati nei campionati a squadre di serie B2, C1, C2, D2, D3, lo scudetto vinto nella serie A-1 Maschile Paralimpica classe 11, una serie di risultati nei vari tornei individuali nazionali ed i grandi eventi organizzati dal club, altre soddisfazioni sono arrivate nei campionati regionali giovanili disputati a San Felice sul Panaro (Modena).

Tra gli Under 17 monologo nella gara di singolare per Pietro Calarco, che si aggiudica l’oro. Eccellenti anche il terzo posto ex aequo dei fratelli Anass e Ilyass El Aazri. Per Anass El Aazri oro anche nel doppio in coppia con Andrea Salicetti del Lugo. Argento per la coppia composta da Calarco e Mohamed El Aazri. Bronzo per Andrea Bragadini e Ilyass El Aazri.

L’oro di Calarco viene bissato nella categoria Under 19 da Lorenzo Armani. Il giovane si aggiudica anche il doppio insieme a Federico Vacca, quest’ultimo a podio anche nel singolare. Nel femminile argento per Cristina Dodi (Under 17), che si mette al collo anche il bronzo nel doppio misto in coppia con Calarco. I giovani del Tennistavolo Cortemaggiore, ben preparati, sono stati seguiti dai tecnici Simone Dernini e Natasha Riabchenko e dagli altri aiuti tecnici Alexandr Sazonov e Francesco Colombi. Grande la soddisfazione da parte del club.