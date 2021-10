Nazzareno Italiano: “Sarà una grande emozione tornare al PalaBakery” – AUDIO

Quello in programma domenica pomeriggio sarà un match particolare per Nazzareno Italiano. Il giocatore di Udine, squadra che punta al salto di categoria, tornerà sul luogo del delitto: il PalaBakery che lo ha ospitato per un anno e mezzo tra il 2013 e il 2015. I microfoni di RadioSound, a pochi giorni dalla contesa, ne hanno approfittato per infilarsi tra le maglie dei friuliani e chiacchierare un po’ con Nazz in vista della sfida di domenica: Bakery Piacenza vs APU Udine. Palla a due alle ore 18:00.

L’emozione del ritorno a Piacenza

“Sarà sicuramente emozionante. Al PalaBakery ho mosso i primi passi da grande. Ho dei ricordi molto belli, soprattutto la finale per la promozione e il primo in A2. Con il presidente Beccari non abbiamo mai smesso di sentirci. Ci siamo rivisti l’anno scorso dopo la finale della Coppa Italia. È sempre bello tornare in posti dove sei stato bene”.

Crescita umana e professionale a Piacenza

“Senza dubbio è stato un connubio. Ho fatto esperienza sia a livello di campo, che come persona. Sono cresciuto molto”.

Udine: percorso netto e poi lo stop contro Treviglio

“Ci è mancata un po’ di intensità difensiva. Nei primi due quarti abbiamo subito 47 punti. Non è da noi”.

Che partita sarà domenica?

“La Serie A2 è molto difficile e competitiva. La Bakery è una squadra che ha confermato alcuni elementi molto interessanti, quindi il gruppo sarà molto compatto. Il palazzetto farà la differenza”.

Le parole di Nazzareno Italiano a StadioSound