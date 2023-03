Nel circolo privato lavoratrici irregolari e attività “non congruenti”, maxi sanzione da 41 mila euro

Nel circolo privato si svolgevano attività incongruenti con le finalità dell’associazione, i libri contabili presentavano irregolarità e nel locale erano impiegate lavoratrici straniere occupate in modo irregolare. Maxi sanzione per il titolare del club.

Martedì 21 marzo, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Piacenza, al termine di una attività d’indagine hanno sanzionato la titolare di un circolo privato cittadino, riscontrando incongruenze con le finalità dell’associazione e inadempienze sull’impiego del personale.

All’interno del locale infatti, in base agli accertamenti svolti per verificare il rispetto delle norme di legge, oltre ad irregolarità nella gestione dei libri contabili, i militari hanno trovato diverse lavoratrici straniere, occupate in modo irregolare.

Una di esse, poi, è risultata essere anche titolare di reddito di cittadinanza.

Tutto questo ha fatto si che le autorità elevassero sanzioni per un importo complessivo di 41 mila euro.