Piacenza calcio – Continua e raddoppia l’iniziativa “porta un amico” allo stadio Garilli

L’iniziativa “Porta un amico” raddoppia! In occasione della partita Piacenza calcio-Novara in programma domenica 26 marzo alle ore 17.30, ogni abbonato avrà a disposizione, gratuitamente, quattro biglietti per i settori distinti/rettilineo e/o tribuna laterale/semicentrale. Sarà sufficiente presentare l’abbonamento in biglietteria il giorno e negli orari sopra indicati.

Mai come in questo momento il Piacenza Calcio ha bisogno del sostegno e dell’affetto dei suoi tifosi! Si precisa che i ticket relativi alla promozione PORTA UN AMICO potranno essere emessi solo presso la biglietteria dello stadio Garilli di Piacenza, no online e no punti vendita.

PIACENZA CALCIO-NOVARA, MATCH DECISIVO PER LA SALVEZZA DEI BIANCOROSSI

Inoltre, si comunica che gli studenti di tutte le scuole superiori della Provincia di Piacenza potranno acquistare i biglietti per i settori distinti e rettilineo dello stadio “Garilli”, per la partita al prezzo di € 5,00, presentando il badge scolastico dell’istituto di appartenenza al momento dell’acquisto.

Si ricorda che per l’acquisto dei biglietti è obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità. Per i bambini tariffa Under 14, devono essere accompagnati da un parente entro il quarto grado maggiorenne. In mancanza di documento d’identità è sufficiente attestato di nascita o tesserino sanitario.