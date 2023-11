Alla vista dei carabinieri tentano l’inversione di marcia, bloccati: nell’auto attrezzi da scasso, quattro denunciati

Si preparavano ad alcuni colpi in ville o appartamenti ma i carabinieri di Borgonovo Val Tidone li hanno sorpresi in auto con attrezzi da scasso. È accaduto sulla “Mottaziana”, la mattina di giovedì 23 novembre.

Una pattuglia dei carabinieri di Borgonovo, nell’ambito di attività di controllo del territorio, hanno fermato quattro persone, tra i 21 e i 35 anni domiciliati in un campo nomadi della provincia di Milano, che erano a bordo di un’autovettura nel verosimile tentativo di compiere azioni delittuose.

Nella circostanza i carabinieri, dopo aver notato l’auto che arrestava la corsa tentando di invertire il proprio senso di marcia, intimato l’alt ai quattro sospetti, hanno proceduto all’identificazione degli stessi ed all’immediata perquisizione del veicolo, sul quale hanno rinvenuto in uno zaino guanti, alcune chiavi inglesi ed esagonali, tronchesi, vari cacciaviti e grimaldelli, tipicamente usati come strumenti di effrazione.

I quattro uomini non erano in grado di giustificare il possesso degli attrezzi né la rispettiva presenza nella zona di Borgonovo. Per questo i carabinieri li hanno denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Nei loro confronti inoltre hanno avviato la procedura per l’emissione anche del foglio di via obbligatorio con il divieto di fare ritorno nel comune. Tutto il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso.