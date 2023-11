Un futuro senza violenza di genere, palazzo Farnese si illumina di arancione

Palazzo Farnese nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne si illumina di arancione

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Palazzo Farnese si illumina virtualmente del colore simbolo della campagna internazionale promossa dall’Onu, da UNWomen e dalla Federazione Europea di Soroptimist Club International, all’appello del cui Comitato provinciale ha aderito anche il Comune di Piacenza.

L’arancione è l’emblema scelto per rappresentare un futuro senza violenza di genere, intrecciandosi alla campagna di sensibilizzazione Soroptimist “Read the Signs”, volta a prevenire la violenza domestica riconoscendo in tempo i segnali di una relazione tossica, pericolosa per l’incolumità delle donne.

Un impegno per la consapevolezza che ricorda anche l’importanza e la necessità di denunciare, rivolgendosi alla Forze dell’ordine e contattando, per chiedere aiuto, il numero unico 1522, attivo 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno e accessibile gratuitamente.