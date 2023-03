Alle casse con solo una bottiglia d’acqua ma nello zaino nasconde 300 euro di alcolici, arrestato

Tenta di rubare 300 euro in alcolici, fermato e arrestato. I fatti sono accaduti questo pomeriggio alle 14,30, in un supermercato di via Conciliazione. Un uomo italiano di 40 anni ha iniziato ad aggirarsi tra gli scaffali e quando si è presentato alle casse ha pagato solo una bottiglietta d’acqua. In realtà nello zaino aveva nascosto bottiglie di alcolici per un valore totale di 300 euro.

Il personale dell’Esselunga, che aveva notato i suoi movimenti, non è però caduto nell’inganno e ha bloccato il soggetto chiamando poi le volanti della polizia. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno arrestato il 40enne.