Neve abbondante in montagna, imbiancata anche la pianura: “Nessuna criticità lungo le strade” – AUDIO

Torna la neve a Piacenza. Precipitazioni abbondanti in collina e nelle zone montane, meno importante ma comunque consistente in pianura. Nella fotografia tratta da Meteo Valnure la situazione a Farini questa mattina.

“Come da previsioni, da ieri pomeriggio sono iniziate le precipitazioni e in particolare in montagna sono caduti anche 30 centimetri di neve al suolo. Neve che lungo le strade provinciali è già stata rimossa ieri sera e sempre ieri abbiamo provveduto allo spargimento preventivo di cloruri per agevolare la successiva rimozione. Al momento non si segnalano criticità: la perturbazione dovrebbe esaurirsi intorno a mezzogiorno, quindi se le previsioni dovessero essere confermate non prevedo particolari difficoltà”, commenta Davide Marenghi, dirigente della Provincia.

Complessivamente abbiamo 74 mezzi sgombraneve, mentre sono 40 i mezzi incaricati dello spargimento cloruri.