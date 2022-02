In escandescenze in mezzo alla strada prende a pugni le auto in transito, momenti di paura sullo Stradone Farnese: “Ha tentato di aggredirmi” – AUDIO e VIDEO

Momenti di panico questa notte lungo lo Stradone Farnese. Poco prima dell’una, infatti, un uomo ha dato in escandescenze. Forse in preda ai fumi dell’alcol, il soggetto ha iniziato a camminare in mezzo alla carreggiata rischiando di farsi investire. Ogni volta che una vettura si fermava, per non investirlo o per chiedere se necessitasse aiuto, l’individuo rispondeva cercando di colpire con calci e pugni i mezzi.

“Una scena spaventosa”, racconta Luca, un cittadino che in quel momento viaggiava lungo il tratto interessato. “Io ero uno di quelli che si trovava in strada in quegli istanti – racconta – ho abbassato il finestrino giusto un dito per chiedere se potessi fare qualcosa per lui: di tutta risposta mi ha aggredito verbalmente per poi prendere a pugni i finestrini della mia auto. Ha tentato anche di aprire la portiera, sono davvero scosso”.

“A un certo punto sono intervenute tre vetture di Securitalia: ci sono voluti sei agenti per bloccare il soggetto, immobilizzandolo a forza”.