Nidi aperti sabato 28 marzo, in vista delle iscrizioni al nuovo anno educativo

Torna, con l’avvio delle iscrizioni al nuovo anno educativo per i nidi d’infanzia – le cui modalità per il 2026-2027 saranno presentate nel corso di una conferenza stampa nell’aula consiliare del Municipio lunedì 23 marzo, alle 10.30 – l’open day che consente alle famiglie di visitare tutte le strutture comunali, convenzionate e gestite in appalto. Sabato 28 marzo, dalle 9.30 alle 18.30, sono numerose le sedi che apriranno le porte ad adulti e bambini per presentare spazi, servizi e progetti che contraddistinguono la loro attività: senza necessità di prenotazione, sarà possibile visitare i nidi di proprio interesse e incontrare gli educatori.
Per quanto riguarda le strutture a gestione diretta comunale, si potranno conoscere più da vicino l’Arcobaleno di via Penitenti n.9, il Girotondo al civico 9 di via Don Dieci, il nido di Vallera in strada Vallera 61, il polo Edugate in via Sbolli n.17 e il Pettirosso in via Pettorelli 10 alla Besurica. Qui sarà possibile avere maggiori informazioni anche sul servizio part-time “Giardino di Alice”, gestito in appalto.
A questo proposito, sarà possibile visitare anche l’altra struttura oggetto di appalto, ovvero il nido Oasi in via Ottolenghi n.19.
Queste le realtà private con una disponibilità di posti in convenzione: Affa la Giraffa in via Foresti 6, Casa Morgana al civico 37 di via Taverna, Casa Turchina in via Tomba 33, il Nido del Facsal al civico 35 di via Giordani, Giardino dei Colori in via Farnesiana 25, Lilliput in via Farnesiana 26, Marco Polo al civico 23 di via Rigolli, Mirra in via Campagna 40 e Sant’Eufemia in via San Marco 37.