Nidi aperti sabato 28 marzo, in vista delle iscrizioni al nuovo anno educativo

Torna, con l’avvio delle iscrizioni al nuovo anno educativo per i nidi d’infanzia – le cui modalità per il 2026-2027 saranno presentate nel corso di una conferenza stampa nell’aula consiliare del Municipio lunedì 23 marzo, alle 10.30 – l’open day che consente alle famiglie di visitare tutte le strutture comunali, convenzionate e gestite in appalto. Sabato 28 marzo, dalle 9.30 alle 18.30, sono numerose le sedi che apriranno le porte ad adulti e bambini per presentare spazi, servizi e progetti che contraddistinguono la loro attività: senza necessità di prenotazione, sarà possibile visitare i nidi di proprio interesse e incontrare gli educatori.