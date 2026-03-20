Volley, Serie B2 – Le under 18 della Nordmeccanica a Cavriago per inseguire la continuità

Sabato a Cavriago per la Nordmeccanica VAP che alle 18:30 affronterà la Polisportiva I Care per la ventesima giornata di serie B2. Un appuntamento che arriva dopo una settimana davvero positiva per le under 18 della Volley Academy che nel turno precedente hanno superato la ex capolista Modena al tiebreak incassando inoltre la qualificazione alle semifinali regionali di categoria dopo il successo nella gara di ritorno per 3-1 sull’Olimpia Teodora Ravenna.
Giorni quindi ricchi di stimoli importanti per la squadra di coach Fanni che punta alla sfida di Cavriago con un accresciuto bagaglio di consapevolezze al cospetto di un’avversaria davvero imprevedibile. Un dato da non sottovalutare: nei recenti scontri con le formazioni della parte sinistra della classifica la Polisportiva I Care ha perso sia con i Diavoli Rosa che con il Milano Team Volley salvo riscattarsi con il successo nell’ultimissimo turno con Certosa.
All’andata la Nordmeccanica sorprese le reggiane con un’altra partita condotta al tiebreak con la VAP capace di rimontare due volte lo svantaggio iniziale e chiudere 15-13 al quinto set: trovare punti a Cavriago darebbe respiro considerando il distacco limitato con Diavoli Rosa e Milano Team Volley.