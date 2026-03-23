Nidi d’infanzia, 69 posti in più in cinque anni: “Sistema in crescita”. Dal 24 marzo al via le iscrizioni

Un sistema in crescita: capienza aumentata di 69 posti dal 2021-2022 al 2026-2027 nei nidi comunali, convenzionati e in appalto.

“Una città che investe sui bambini e sostiene le famiglie è una città che cresce meglio, per tutti. È la nostra visione di Piacenza”: sono le parole con cui la sindaca Katia Tarasconi ha aperto oggi in Municipio la conferenza stampa di presentazione dell’avvio delle iscrizioni ai nidi d’infanzia (bambini da 0 a 3 anni) e al servizio Edugate (fascia d’età da 1 a 6 anni) per il 2026-2027.

Affiancata dall’assessora al Welfare Nicoletta Corvi, che tra i vari aspetti ha ricordato la sinergia fondamentale – consolidatasi sempre di più negli ultimi anni – tra pubblico e privato, la sindaca ha ringraziato “tutti gli uffici e le persone che hanno lavorato, spesso dietro le quinte, per raggiungere un risultato importante: l’incremento dei posti nei nidi comunali e convenzionati, passati da 613 nel 2021-2022 a 682 per il 2026-2027″, sino ad arrivare a una capienza complessiva di 892 considerando anche l’offerta privata”.

Le iscrizioni: istruzioni operative

A partire da martedì 24 marzo saranno aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia (bambini da 0 a 3 anni) e al Servizio Educativo Edugate (bambini da 1 a 6 anni).

Possono presentare domanda i genitori dei bambini nati

dal 01.01.2024 al 31.05.2026 per i nidi d’infanzia

dal 01.01.2021 al 31.08.2025 per il Servizio Educativo Edugate.

L’accesso al modulo di iscrizione avviene tramite il portale eCivis ed è raggiungibile dall’indirizzo https://piacenza.ecivis.it; per accedere a tutti i servizi on line è necessario essere titolari di credenziali SPID o CIE, nonché di un numero di cellulare e di un indirizzo di posta elettronica. Si ricorda che il genitore/tutore che compila la richiesta di ammissione risulterà come intestatario dei pagamenti delle rette e che la scadenza tassativa per l’invio delle istanze, complete di tutta la documentazione necessaria da allegare in formato digitale, è il 24 aprile prossimo.

I posti disponibili per le nuove iscrizioni

Sono 367 per i Nidi d’infanzia (bambini da 0 a 3 anni), così suddivisi:

82 lattanti da 0 a 12 mesi, dei quali 55 nei nidi comunali e 27 nei nidi in convenzione/appalto/concessione;

146 piccoli da 12 a 24 mesi, dei quali 82 nei nidi comunali e per la fascia nido (1-3 anni) del servizio Edugate, 64 nei nidi in convenzione/appalto/concessione;

126 grandi da 24 a 36 mesi: 88 nei nidi comunali e per la fascia nido (1-3 anni) del servizio Edugate, 38 nei nidi in convenzione/appalto/concessione;

13 al nido part-time;

4 per il Servizio Educativo Edugate (fascia infanzia 3-6 anni).

I nidi comunali a tempo pieno sono operativi dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16. Due strutture comunali, l’Arcobaleno di via Penitenti e il Pettirosso di via Pettorelli, offrono anche un servizio di prolungamento orario pomeridiano (di norma attivato dalla metà di settembre), dalle 16 alle 18, per i bambini che abbiano almeno 12 mesi, con iscrizione soggetta a una tariffa supplementare mensile.

I nidi convenzionati a tempo pieno sono operativi dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16. Eventuali orari aggiuntivi devono essere concordati direttamente fra le famiglie e l’ente gestore.

Il nido part-time “Il giardino di Alice” prevede la possibilità di scegliere tra diverse modalità di frequenza: mattutina, dalle 7.30 alle 13.30 (pranzo incluso, senza riposo pomeridiano); pomeridiana dalle 13.30 alle 19.30 (inclusi il riposo e la cena); alternata tra i due turni, in base alle esigenze familiari e in accordo con il gestore. Non è possibile optare per la giornata intera dalle 7.30 alle 19.30.

Il servizio educativo Edugate accoglie i bambini da 1 a 6 anni e funziona, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16, con possibilità di prolungamento sino alle 18 a fronte del pagamento di una tariffa supplementare mensile.

Le famiglie che intendono presentare domanda di ammissione ai servizi in questione sono invitate a leggere con attenzione i documenti consultabili sul sito www.comune.piacenza.it:

la Guida alle iscrizioni ai nidi d’infanzia (3-36 mesi)

la Guida alle iscrizioni Servizio educativo Edugate (1-6 anni)

il Regolamento per l’accesso ai Servizi educativi per l’infanzia del Comune di Piacenza.

Si confermano le novità introdotte l’anno scorso: la semplificazione delle procedure grazie all’informatizzazione delle domande; un più ampio ventaglio di scelte per le famiglie (con la possibilità di indicare sino a 6 preferenze tra le strutture opzionabili); la gestione delle liste d’attesa orientata al punteggio e non legata alle singole sedi, con una lista unica per tutte le strutture, suddivisa per fasce d’età; l’attualizzazione dei criteri di assegnazione, ad esempio considerando le nuove tipologie di contratto di lavoro.

Per la compilazione della domanda d’iscrizione, è possibile ricevere informazioni e supporto, anche con la presenza di mediatori linguistico-culturali, presso l’Ufficio Nidi di viale Beverora 59, previo appuntamento telefonico al seguente numero: 0523-492509 (dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13 e il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30) oppure tramite e-mail a: nidi.infanzia@comune.piacenza.it .

I mediatori saranno disponibili in diverse date, per alcune specifiche lingue:

arabo: mercoledì 8 aprile dalle 9.30 alle 12.30

ucraino: martedì 14 aprile dalle 9.30 alle 12.30

inglese: mercoledì 15 aprile dalle 9.30 alle 12.30.

L’incremento della capienza nei nidi pubblici, convenzionati e in appalto: i dati in dettaglio

La capienza complessiva (data dalla somma tra bambini già frequentanti e nuove iscrizioni) nei nidi a gestione pubblica diretta, convenzionati e in appalto per la fascia 0-3, unitamente al Servizio Edugate che copre l’arco da 1 a 6 anni di età, passa dai 613 posti del 2021-2022 ai 682 del 2026-2027, con un incremento ulteriore rispetto all’annualità in corso, 2025-2026, che presentava una capienza di 660 posti.

Nel dettaglio, per il 2026-2027, considerando il sistema di nidi pubblici, convenzionati e in appalto nonché il polo Edugate per la fascia 1-6, la capienza per i lattanti (0-12 mesi) è di 82 posti – tutti disponibili per le nuove iscrizioni – mentre per i piccoli, da 12 a 24 mesi, la capienza è di 210 posti di cui 146 per i nuovi iscritti. Nella fascia dei “grandi”, da 24 a 36 mesi, la capienza complessiva è di 334 posti di cui 126 per le nuove iscrizioni. Per quanto riguarda Edugate, la capienza per la sezione 3-6 anni è di 32 posti, di cui 4 per nuove iscrizioni.

Considerando, inoltre, l’incremento dell’offerta privata – con una disponibilità di 210 posti per il 2026-2027 – derivante anche dagli investimenti congiunti tra pubblico e privato negli ultimi 3 anni, si arriva a una capienza complessiva di 892 posti tra bambini già frequentanti e nuove iscrizioni, di cui 32 posti riguardati la fascia di età 3-6 del Servizio Edugate.

Cresciuta la spesa per i nidi, positiva l’esperienza delle famiglie

La spesa comunale per i nidi d’infanzia è cresciuta dai 6.1 milioni di euro del 2021 ai 7.5 milioni messi a bilancio nel 2025.

Parallelamente, sono aumentate le entrate: da 1.3 milioni nel 2021 a 1.9 milioni di euro nel 2025, ma le rette a carico delle famiglie, a loro tutela, non hanno subito alcun adeguamento Istat.

I questionari distribuiti all’utenza restituiscono una percezione di qualità molto elevata, con oltre il 90% delle valutazioni concentrate nei più alti range di valutazione per la cura dei contesti educativi, le modalità di ambientamento e la relazione con il personale. Il 96% delle famiglie ritiene che il servizio abbia sostenuto in modo significativo la crescita dei propri figli.

Da settembre 2026 la riapertura dei nidi Girasole e Astamblam

Con l’avvio dell’anno educativo 2026-2027, saranno operativi in veste rinnovata – a seguito del corposo intervento di riqualificazione e ampliamento finanziato con i fondi PNRR – due storici nidi, Astamblam in via Guarnaschelli e Girasole in via Sarmato (dove troverà posto anche il nido part-time “Giardino di Alice”), la cui temporanea chiusura per garantire l’intervento di ristrutturazione aveva innescato un meccanismo virtuoso di collaborazione con la rete delle strutture private, che ha consentito di far proseguire in continuità il percorso del nido ai bambini dell’Astamblam negli spazi messi a disposizione dal vicino asilo di Nostra Signora di Lourdes, mentre il nido Pettirosso alla Besurica ha accolto gli iscritti al Girasole.

Nel frattempo, il Comune aveva recuperato dall’anno educativo 2023-2024 la sede di Vallera – oggetto della sponsorizzazione triennale di Confindustria e di una rete di partner del territorio presentata nei giorni scorsi – e ha potuto contare anche sulla disponibilità della Società Asili Infantili (Mirra), nonché sulla collaborazione dei gestori di nidi privati per garantire la copertura dei 120 posti afferenti alle due sedi in cui sono stati realizzati i lavori supportati dal PNRR.

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