Referendum sulla giustizia, urne chiuse e affluenza alta: 62,86 per cento in provincia e 64,03 per cento nel capoluogo

Si attesta al 62,86% l’affluenza complessiva in provincia di Piacenza alle ore 15 di lunedì in occasione del referendum sulla Giustizia, un dato che evidenzia una partecipazione significativa e diffusa sul territorio. A Piacenza capoluogo, l’affluenza si è attestata al 64,03%.
Nel dettaglio
A trainare l’affluenza sono soprattutto i piccoli comuni: spicca Zerba con il 76,79%, seguito da Piozzano (69,23%) e Gossolengo (69,01%), tutti ben al di sopra della media provinciale. Ottimi risultati anche per Gazzola (68,74%), Ponte dell’Olio (65,41%), Rivergaro (65,26%) e Travo (65,20%), a conferma di una forte mobilitazione nelle aree collinari e della Val Trebbia.
Nel capoluogo, Piacenza città registra un’affluenza del 64,03%, leggermente superiore al dato medio provinciale. Buoni anche i numeri di centri come Carpaneto Piacentino (64,91%), Bobbio (64,69%) e Podenzano (64,60%).
Più contenuta, ma comunque molto elevata, la partecipazione in alcuni comuni della bassa e della pianura: tra i dati più bassi si segnalano Farini (55,78%), Ferriere (56,09%) e Borgonovo Val Tidone (56,63%), tutti sotto la soglia del 60%.