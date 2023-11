Nikita, fugge da Piacenza per tornare al “suo” canile in Sicilia: ritrovata dalla titolare della struttura

Nata e cresciuta in un canile di Palermo, adottata da una famiglia di Bettola. Ma la piccola Nikita, questo il nome del cucciolo protagonista di questa storia, sentiva la nostalgia di “casa” ed è scappata. Probabilmente nel tentativo di raggiungere la sua famiglia naturale in Sicilia e soprattutto Francesca Cognato, colei che gestisce il canile a Palermo. Dopo anni passati in canile, Nikita viene adottata da una famiglia di Bettola, in provincia di Piacenza. Ma Nikita pare essere triste e agitata e dopo una settimana fugge facendo perdere le proprie tracce.

A quel punto i proprietari adottivi hanno avvertito Francesca di quanto accaduto. Francesca, letteralmente innamorata di Nikita (come di tutti i “suoi” cani), non ci pensa due volte. Non ha mai preso l’aereo, è terrorizzata all’idea, ma decide comunque di raggiungere Milano in volo. Da Milano a Bettola, poi, il passo è breve. A quel punto è accaduto qualcosa che ha dello straordinario. Francesca ha iniziato a fare ciò che i padroni adottivi avevano fatto per giorni: cercare Nikita chiamando il suo nome. Ma se coi padroni adottivi nulla era accaduto, la voce di Francesca ha ottenuto il risultato sperato. Nikita ha riconosciuto quella voce, non poteva non riconoscerla, anzi era fuggita di casa proprio per ritrovare di nuovo quella voce. E così dai cespugli è ricomparsa Nikita, la quale ha raggiunto Francesca travolgendola d’affetto.

Alla fine Francesca e Nikita si sono imbarcate sulla prima nave dal porto di Genova e sono tornate nel loro amato canile dove Nikita ha potuto riabbracciare i suoi fratelli.