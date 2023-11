Una collezione da favola 2023 torna l’iniziativa solidale e sostenibile di Conad

Una collezione da favola 2023, torna anche quest’anno, a favore dell‘ospedale di Piacenza, iniziativa solidale e sostenibile, realizzata in collaborazione con Egan, azienda marchigiana leader dell’home decor.

Una collezione da Favola 2023 fino al 10 dicembre

Fino al 10 dicembre 2023, i clienti Conad possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare una linea di 12 soggetti natalizi GOOFI, ispirati ai personaggi delle fiabe più classiche, tutti realizzati in plastica (ABS) 100% riciclata e confezionati in buste singole realizzate con carta FSC, a dimostrazione dell’impegno di Conad ed Egan nell’adottare pratiche responsabili per l’ambiente.

Una collezione da favola a sostegno di 6 ospedali

Ogni 15 euro di spesa i clienti avranno la possibilità di acquistare, con un contributo di 1, 90€, uno dei 12 GOOFI e Conad Centro Nord devolverà 50 centesimi a favore di 6 ospedali presenti nei territori in cui opera per finanziare i reparti pediatrici, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più serena possibile.

Una collezione da favola 2023 a Piacenza

Per la provincia di Piacenza i fondi raccolti verranno destinati a sostegno dell’area Neonatologia e ostetricia del dipartimento materno infantile per il progetto “Fin dal primo vagito” atto a migliorare l’accoglienza alla vita e il comfort dei neonati.

La gratitudine di Biascucci e Pavesi

“Siamo molto grati a Conad e a tutti i piacentini che vorranno contribuire a questo progetto – evidenziano il professor Giacomo Biasucci e Cristiana Pavesi, direttore e responsabile assistenziale del dipartimento materno infantile dell’Ausl di Piacenza – che consentirà di migliorare e qualificare ulteriormente l’assistenza e il benessere dei neonati.

Negli ultimi anni è giunta a nuova consapevolezza l’importanza di riportare la madre e il suo bambino al centro dell’esperienza del parto e del dopo nascita, garantendo anche ambienti e atmosfera gradevoli alla diade come veri e propri strumenti per raggiunger e mantenere la loro salute e soddisfazione. Un’attenzione particolare si sta rivolgendo alle modalità di accoglienza e assistenza a quei piccoli che manifestano alcune difficoltà di adattamento alla vita extrauterina e che generalmente, per questo motivo venivano, e talvolta vengono ancora, separati dalla mamma, mentre le evidenze scientifiche pongono l’accento sull’importanza di un buon inizio del rapporto con la mamma e un efficace avvio dell’allattamento”.

“È fondamentale – aggiungono i professionisti – poter sostenere e mantenere il contatto fisico, visivo e auditivo tra neonato e mamma favorendo sia il loro processo di allattamento sia la loro relazione anche nel neonato che presenta patologie o è prematuro; questi concetti risultano particolarmente importanti nella nascita e nell’assistenza ai bimbi che manifestano il bisogno di un supporto nella termoregolazione e alla corretta respirazione”.

Obiettivo con i fondi raccolti da Conad

Per questo, con i fondi raccolti da Conad si mira ad acquisire un’apparecchiatura molto innovativa che permette di erogare un supporto ventilatorio che sfrutta in maniera ottimale le risorse del neonato riducendo l’invasività nei suoi confronti e migliorando nettamente il comfort senza ostacolare la possibilità di permanenza materna vicino al lettino.Inoltre, si potrebbe acquisire un riscaldatore mobile, posizionabile nelle stanze di degenza materne, che permetterebbe di mantenere il rooming-in e offrirebbe addirittura la possibilità di praticare le procedure assistenziali mediche o infermieristiche inclusa la fototerapia, sempre in camera, previlegiando l’allattamento e il contatto mamma-neonato incluso il co-sleeping gft.

Un impegno costante per la comunità

“Questa iniziativa natalizia che ci vede coinvolti da anni – evidenzia Sonia Fumagalli, socia imprenditrice di Conad Centro Nord – non smette mai renderci orgogliosi e fieri perché ben rappresenta il nostro spirito da 60 anni: siamo costantemente impegnati a supporto delle comunità in cui siamo presenti e in cui viviamo. Abbiamo un forte legame con il territorio che si concretizza con azioni come queste che coinvolgono tutta la filiera: i fornitori, i soci e le Cooperative Conad, i clienti in una splendida catena solidale. Una dimostrazione concreta che anche i piccoli gesti, se realizzati tutti insieme, possono fare la differenza per il futuro delle Comunità.”