Lavoro occasionale, fonte di guadagno sempre più ricercata: parla piacentino la rivoluzionaria Nimbo, piattaforma per mettere in rete chi cerca e chi offre – AUDIO

Oltre 2 milioni di giovani italiani non lavorano e non studiano. L’allarmante dato riguarda il cosiddetto fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment or Training), insomma quei ragazzi che stanno drammaticamente con le mani in mano, o perché il lavoro non c’è o perché sono stanchi di cercarlo . In una situazione come questa, assume ancora più importanza il cosiddetto lavoro occasionale.

“Il lavoro occasionale, finora, è sempre stato visto come una fase di passaggio quasi obbligata per studenti e disoccupati, in attesa di trovare un lavoro definitivo. Nimbo vuole invece puntare i riflettori sulle opportunità che il lavoro occasionale mette a disposizione di tutti“. Lo sostiene Matteo Bonfanti, co-fondatore di NimboJobs.com, piattaforma online che aiuta gli utenti proprio nella ricerca di queste opportunità.

“I lavori occasionali aprono un orizzonte in più nel panorama lavorativo perché danno accesso a tante possibilità, come ad esempio un guadagno aggiuntivo, gestire in modo autonomo l’equilibrio vita-lavoro, fare rete come un tempo si faceva al bar di quartiere”, continua Bonfanti.

Nimbo nasce proprio per semplificare e rendere accessibile a tutti la possibilità di lavorare in modo saltuario e autonomo, aiutando chi ha bisogno di trovare la persona giusta per svolgere un lavoro che non saprebbe portare a termine in autonomia. La piattaforma nasce dall’idea del già citato Matteo Bonfanti e dell’amico Alessandro Peveri: un progetto tutto piacentino, una start up che già è entrata a far parte delle eccellenze tecnologiche del nostro territorio: basti pensare che alla sua fondazione, la versione di prova (in gergo tecnico “versione beta”) aveva già raccolto 300 utenti, a sottolineare quanto fosse necessaria una piattaforma di questo tipo. Ma Nimbo è stata studiata per mettere in rete i cittadini di tutta l’Emilia Romagna: non a caso il progetto imprenditoriale dei due piacentini ha vinto il bando per start-up innovative POR- FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020.

“Ne corso di questi anni ci sono state piattaforme di lavoro occasionale che nel tempo sono divenute fulcro per alcuni settori: pensiamo per esempio a Uber. Per alcuni poi il lavoro occasionale è una scelta di vita: perché offre un ritmo vita-lavoro diverso, o anche perché rende più autonomi nella gestione del proprio tempo”, spiega Bonfanti.

“Inoltre una piattaforma come la nostra può rappresentare una possibile risorsa anche per i NEET: questi giovani non sono facilmente raggiungibili perché sono scoraggiati e ormai non si affacciano più al mondo del lavoro e non lo cercano”.

COS’E’ NIMBO

Nimbo è la Community nata e pensata per chi cerca e offre lavoro occasionale. La piattaforma crea il match fra annunci di richiesta ed annunci di offerta di lavoro temporaneo usando algoritmi di intelligenza artificiale. Permette, inoltre, la creazione di annunci attraverso l’interazione con una chat intelligente e guidata.

La startup si rivolge a due tipologie di utenti: da una parte il richiedente, colui che ha bisogno di un aiuto per svolgere una determinata mansione; dall’altra il lavoratore, colui che ha le capacita per svolgere una determinata mansione e tempo libero da dedicare.

LA STRUTTURA TECNOLOGICA

La tecnologia di Nimbo è basata per fornire all’utente la massima semplicità di utilizzo, sviluppando un’App e un sito-web dotati di

ChatBot e intelligenza Artificiale

Il ChatBot permette di creare un annuncio di un lavoro occasionale, attraverso una chat guidata, al fine migliorare l’interazione con l’utente, aumentando l’intuitività, la velocità e rendendo il processo di creazione dell’annuncio piacevole, abbattendo quel rapporto freddo e informale tipico dei servizi on-line.

L’intelligenza artificiale, con algoritmo proprietario, rende automatico l’abbinamento tra domanda e offerta di lavori occasionali, agendo in base a parametri affini per consigliare il matching più appropriato.