Sterpaglie a fuoco nella zona di San Lazzaro, vigili del fuoco al lavoro e disagi anche alla linea ferroviaria. Le fiamme sono divampate questo pomeriggio interessando l’area tra via Dell’Anselma e via Piemonte. Il rogo si è allargato nei pressi della linea ferroviaria, motivo per cui i treni di passaggio sono stati fermati per circa un’ora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per estinguere l’incendio.