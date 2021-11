Senza se e senza ma il risultato della trasferta di Bagnolo per la Teco Corte Auto. L’avversario, con una squadra composta da Zhagaria, Vorobeva, De graff, Tjian e Mosconi, e in piena lotta per lo scudetto, si è dimostrato superiore e non ha lasciato scampo alle piacentine.

Tabellino Bagnolese-Teco Corte Auto

VOROBEVA-KULIKOVA 3-0 11-6 11- 5 11 -4

TJIAN-SABITOVA 3-2 8-11 11-9 9-11 11-8 11-7

ZHAGARIA-BARANI 3-1 7-11 11-8 11-7 11-6

VOROBEVA-SABITOVA 3-0 11-6 11-5 12-10