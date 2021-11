Gas Sales Piacenza-Cisterna: ecco l’informativa sui biglietti

Da martedì 9 novembre è possibile acquistare i biglietti della partita casalinga prevista per il 14.11.2021 alle ore 20.30 tra Gas Sales Piacenza e Top Volley Cisterna con le seguenti modalità.

On Line su Vivaticket scegliendo la partita interessata (pagamento tramite carta di credito)

Presso gli sportelli Gas Sales già abilitati alla vendita degli abbonamenti *

Sportelli Banca di Piacenza già abilitati alla vendita degli abbonamenti*

Campagna abbonamenti

Prosegue la Campagna Abbonamenti “Siamo una cosa sola” fino a sabato 13 novembre 2021. Sarà possibile ritirare la propria tessera durante il giorno della prossima partita casalinga il 14 novembre 2021. E’ possibile acquistare gli abbonamenti presso le filiali/agenzie della Banca di Piacenza, gli sportelli Gas Sales Energia e su Vivaticket.

*Agenzie/Filiali Gas Sales Energia, eccetto Verolanuova (BS), Manerbio (Bs) e Parma.

Per maggiori informazioni: www.gassalesenergia.it/sportelli

*Agenzie/Filiali Banca di Piacenza

Sede Centrale • Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC)

1 • Via Genova, 37 – Piacenza (PC)

2 (Veggioletta)• Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC)

5 (Besurica) • Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC)*

7 (Galleana) • Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC)

8 (Barriera Torino) • Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC)*

*Agenzia aperta anche il sabato mattina

Filiale di Castel San Giovanni

Filiale di Fiorenzuola Cappuccini

Per maggiori informazioni: www.bancadipiacenza.it



Per poter accedere al PalaBanca di Piacenza occorre essere muniti di Green Pass e mascherina omologata.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà della Società e in ottemperanza ai Protocolli della Regione, l’accesso fosse consentito ad un numero limitato di persone, sarà la Società a stabilire chi di volta in volta avrà la possibilità di accedere alle partite.

I criteri di accesso saranno definiti dalla Società in base alle norme vigenti al momento del match e permettendo a tutti gli abbonati di assistere allo stesso numero di partite, cercando di valutare anche l’importanza dei match che verranno disputati con pubblico limitato.