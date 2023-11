Nuoto – Giacomo Carini e Ludovica Bonini (Vittorino da Feltre) in evidenza agli Italiani Assoluti

Vittorino da Feltre in evidenza ai Campionati Italiani assoluti di nuoto – Frecciarossa Open, in corso di svolgimento a Riccione. La società biancorossa, oltre alla sua punta di diamante Giacomo Carini – tesserato anche per il Gruppo nuoto Fiamme Gialle – ha schierato ai tricolori in vasca lunga anche la giovane promessa Ludovica Bonini, qualificatasi alla massima manifestazione natatoria nazionale grazie al suo personale di 32”,84 nei 50 rana, fatto segnare nel corso della stagione sportiva.

E proprio Ludovica Bonini è stata la prima atleta biancorossa a scendere in vasca in riviera adriatica nelle eliminatorie dei 50 rana. La forte e promettente atleta piacentina, classe 2006 e quindi una delle più giovani nuotatrici a gareggiare in questa specialità, ha conquistato il sesto posto in batteria con un crono di 33”,27, quasi quattro decimi di secondo in più rispetto al suo personale ma comunque sufficiente per garantirle un buon ventinovesimo posto nella graduatoria finale.

Gianluca Parenzan, allenatore Vittorino da Feltre

“Ludovica pur nuotando al di sopra del suo personale ha disputato una gara decisamente positiva e al di sopra delle aspettative. Ha affrontato la gara con serenità e consapevolezza, passando, rispetto alla sua prima esperienza agli Assoluti, dal 40° al 29° posto finale. Pur dovendosi confrontare con atlete più grandi e con molta più esperienza, ha saputo gestire bene la gara, dimostrando maturità e una crescita tecnica che fa ben sperare per il suo futuro agonistico”.

In campo maschile, invece, ottime indicazioni dal biancorosso Giacomo Carini, sceso in vasca agli Assoluti di Riccione nella sua solita specialità dei 200 farfalla. Carini ha dominato la sua batteria di qualificazione conquistando il primo posto con un crono di 2’00”,34, un tempo decisamente superiore al suo primato personale ma comunque sufficiente per garantirgli l’accesso alla finale in programma domani con il secondo tempo di qualificazione alle spalle dell’eterno rivale Federico Burdisso (C.S. Esercito/Aurelia Nuoto), che ha conquistato il momentaneo primo posto grazie ad un crono di 1’57”,03.

La finale dei 200 farfalla che assegnerà le medaglie tricolori è in programma domani pomeriggio alle 17.30, con ai blocchi di partenza anche Giacomo Carini alla ricerca di un podio che pare decisamente alla sua portata.