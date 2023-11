Nuoto – Vittorino da Feltre in evidenza al Meeting Città di Salò

Ottimi risultati complessivi per la squadra di nuoto della Vittorino da Feltre al Meeting Città di Salò, evento agonistico di inizio stagione svoltosi lo scorso fine settimana nella cittadina lombarda. La formazione biancorossa – allenata dai tecnici Gianni Ponzanibbio, Emanuele Merisi, Gianluca Parenzan, Filippo Caprioli, Samantha Pizzetti, Carola Cerutti e dal preparatore atletico Enrico Campolonghi – grazie ai podi e ai piazzamenti conquistati ha guadagnato il quarto posto finale tra le squadre Canottieri e l’ottavo nella classifica generale.

Il gruppo della Vittorino da Feltre

Quattordici, complessivamente, gli atleti biancorossi scesi in vasca a Salò: Alessandro Barbazza, Ludovica Bonini, Letizia Brambilla, Leonardo Campolunghi, Giulia Chiappini, Giovanni Cornelli, Maria Foppiani, Giulia Ghidoni, Sara Griziotti, Christopher Malvermi, Elisa Malchiodi, Raffaele Noè, Federico Pozzi e Riccardo Rebecchi.

Tra i migliori risultati segnaliamo il terzo posto finale nei 200 misti (2’28”,29 il crono) di Letizia Brambilla, classificatasi successivamente quinta nei 100 dorso (1’09”,23). Ottimi riscontri cronometrici anche per Alessandro Barbazza, il più giovane del gruppo che pur gareggiando in categoria unica, come tutti gli altri atleti scesi in vasca, ha dato prova di grandi capacità: sesto posto nei 200 dorso (2’14”,50) con qualificazione per i Criteria giovanili nazionali, e undicesimo nei 200 misti (2’22”,49). Impegno intensissimo per Giovanni Cornelli che, oltre nono posto nei 400 stile libero (4’16”,53), all’ottavo negli ottocento stile libero (8’50”,05) e al decimo nei 200 stile (2’02”,77), è sceso in vasca anche nelle due staffette con i compagni di squadra.

Quarto posto, a soli due decimi di secondo dalla medaglia di bronzo, per Ludovica Bonini nei 50 rana (34”,21), giunta successivamente sesta nei 100 rana (1’15”,52). Nuovi primati personali, infine, per Giulia Chiappini nei 50 dorso (sesto posto finale in 32”,80) e nei 200 dorso (ottavo posto in 2’32”,05); per Giulia Chiappini anche il settimo posto finale negli ottocento stile libero.