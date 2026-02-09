Nuoto – Gli atleti della Vittorino da Feltre a Siena tra medaglie e cultura

Coniugare sport e cultura, un binomio sempre più solido di cui si sono giovati, lo scorso fine settimana, anche i giovani nuotatori della Vittorino da Feltre che a Siena, in occasione del Trofeo “Città del Palio”, hanno alternato la piscina alle visite a musei e monumenti. Prima di scendere in vasca per le gare, infatti, gli atleti della formazione biancorossa allenata da Gianni Ponzanibbio, Emanuele Merisi e Gianluca Parenzan, hanno effettuato una visita alla città, ospitati dalla celebre Contrada della Civetta, potendo ammirare Piazza del Campo, il Palazzo civico con la Torre del Mangia e alcuni musei cittadini.

Altrettanto positiva anche la parte agonistica, che ha visto la Vittorino conquistare, al Trofeo “Città del Palio”, un bottino complessivo di quarantotto medaglie: diciassette d’oro, sedici d’argento e quindici di bronzo.

I plurimedagliati

Tra i plurimedagliati spiccano Giovanni Cornelli (Juniores) che si è infilato al collo gli ori vinti nei 50 e 200 farfalla, nei 50, nei 100 e nei 200 dorso e il bronzo dei 50 stile libero, Alessandro Barbazza (Ragazzi), salito sul primo gradino del podio nei 50, nei 100 e nei 200 dorso e sul secondo gradino nei 50 farfalla, Caterina Reggi (Esordienti A) che ha vinto i 50 e i 100 dorso e i 50 stile libero arrivando seconda nei 100 stile libero, Federico Pozzi (Juniores), primo nei 50 e nei 200 rana e secondo nei 100 rana, Matteo Pilla (Ragazzi 14 anni) che ha vinto l’oro nei 50 farfalla e nei 50 dorso e Ludovica Imberti (Esordienti A), prima nei 100 farfalla e seconda nei 50 farfalla.

Medaglia d’argento, invece, per Maria Pierri (Esordienti B) nei 50 farfalla e nei 100 stile libero, per Amelia Lombardi (Ragazze) nei 100 rana che ha anche conquistato il bronzo nei 50 rana, per Elia Poggi (Esordienti A) nei 100 rana, Margherita Zora (Esordienti B) nei 100 dorso, Mia Cagnani (Esordienti A) nei 100 dorso con anche il bronzo nei 200 stile libero, Diletta Franchi (Juniores) nei 100 farfalla con anche i bronzi conquistati nei 100 rana, nei 50 rana e nei 50 farfalla, Marta Zangrandi (Ragazze) nei 50 farfalla con anche il bronzo nei 200 farfalla, Letizia Brambilla (Assoluti) nei 50 farfalla ma anche bronzo nei 100 farfalla, Ginevra Galeazzi (Ragazze) nei 50 dorso con anche il bronzo nei 100 dorso, ed Elia Poggi (Esordienti A) nei 50 rana. Medaglia di bronzo, infine, per Esma Kadusic (Esordienti A) nei 100 rana, Ilaria Boiardi (Juniores) nei 100 stile libero, Riccardo Costa (Esordienti A) nei 50 dorso.

