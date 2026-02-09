Tennistavolo – Cortemaggiore: la B-1 cede a Vigevano, riscatto in B-2 con il successo a Bergamo

Trasferta amara per la Tennistavolo Cortemaggiore, sconfitta nettamente da un Vigevano apparso superiore e più continuo. L’incontro è stato a senso unico: la squadra piacentina è riuscita a rimanere in partita solo nei primi set, senza però riuscire a cambiare l’inerzia del match. Continuano a mancare i punti di Sazonov, elemento che pesa nell’economia dell’incontro.
Risultati singolari:
- Falana – Calarco 3-0 (11-4 / 11-3 / 11-7)
- Austria – Conciauro 0-3 (5-11 / 6-11 / 7-11)
- Guerrini – Sazonov 3-2 (11-3 / 6-11 / 9-11 / 11-5 / 11-5)
- Falana – Conciauro 3-1 (8-11 / 11-8 / 11-5 / 11-9)
- Guerrini – Calarco 3-1 (4-11 / 11-6 / 11-6 / 11-9)
- Austria – Sazonov 3-1 (8-11 / 11-9 / 11-8 / 11-3)
Classifica:
- Verzuolo Tonoli – 18
- Vigevano MET – 14
- CUS Torino – 12
- Villa Romanò – 8
- Aon Milano – 8
- Enjoy Torino – 6
- Teco Cattina Cortemaggiore – 4
- Mondovì (CN) – 2
SERIE B-2
CUS Bergamo – Teco Cattina 2-5
Bella e importante vittoria esterna per la Teco Cattina. Ancora assente Dernini, presente solo come supporto tecnico, ma la squadra risponde con una prestazione solida che porta due punti fondamentali in classifica.
Risultati singolari:
- Fall – Milza 0-3 (7-11 / 8-11 / 5-11)
- Vinati – Armani 3-0 (13-11 / 11-6 / 11-6)
- Allieri – Kostadinov 0-3 (5-11 / 8-11 / 7-11)
- Vinati – Milza 3-1 (15-13 / 11-9 / 5-11 / 11-6)
- Fall – Kostadinov 0-3 (3-11 / 4-11 / 8-11)
- Allieri – Armani 0-3 (9-11 / 13-15 / 4-11)
- Vinati – Kostadinov 2-3 (11-9 / 8-11 / 13-11 / 6-11 / 7-11)
Classifica:
- Poviglio – 18
- A&G Marco Polo Brescia – 18
- Altavista Brescia – 12
- Teco Mete Cortemaggiore – 8
- Open House Brescia – 8
- S. Michele Ripalta – 6
- Battistini Parma – 4
- CUS Bergamo – 0
ALTRI RISULTATI
Serie C-1
- Ferval Reggio Emilia – Teco Cattina 5-3
Serie D-1
- Salsomaggiore – Teco Costantini 4-3
Serie D-2
- Reggio Emilia – Teco Devoti 6-1
Serie D-3
- Salsomaggiore – Teco 0-7