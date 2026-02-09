Tennistavolo – Cortemaggiore: la B-1 cede a Vigevano, riscatto in B-2 con il successo a Bergamo

Trasferta amara per la Tennistavolo Cortemaggiore, sconfitta nettamente da un Vigevano apparso superiore e più continuo. L’incontro è stato a senso unico: la squadra piacentina è riuscita a rimanere in partita solo nei primi set, senza però riuscire a cambiare l’inerzia del match. Continuano a mancare i punti di Sazonov, elemento che pesa nell’economia dell’incontro.

Risultati singolari:

Falana – Calarco 3-0 (11-4 / 11-3 / 11-7)

(11-4 / 11-3 / 11-7) Austria – Conciauro 0-3 (5-11 / 6-11 / 7-11)

(5-11 / 6-11 / 7-11) Guerrini – Sazonov 3-2 (11-3 / 6-11 / 9-11 / 11-5 / 11-5)

(11-3 / 6-11 / 9-11 / 11-5 / 11-5) Falana – Conciauro 3-1 (8-11 / 11-8 / 11-5 / 11-9)

(8-11 / 11-8 / 11-5 / 11-9) Guerrini – Calarco 3-1 (4-11 / 11-6 / 11-6 / 11-9)

(4-11 / 11-6 / 11-6 / 11-9) Austria – Sazonov 3-1 (8-11 / 11-9 / 11-8 / 11-3)

Classifica:

Verzuolo Tonoli – 18 Vigevano MET – 14 CUS Torino – 12 Villa Romanò – 8 Aon Milano – 8 Enjoy Torino – 6 Teco Cattina Cortemaggiore – 4 Mondovì (CN) – 2

SERIE B-2

CUS Bergamo – Teco Cattina 2-5

Bella e importante vittoria esterna per la Teco Cattina. Ancora assente Dernini, presente solo come supporto tecnico, ma la squadra risponde con una prestazione solida che porta due punti fondamentali in classifica.

Risultati singolari:

Fall – Milza 0-3 (7-11 / 8-11 / 5-11)

(7-11 / 8-11 / 5-11) Vinati – Armani 3-0 (13-11 / 11-6 / 11-6)

(13-11 / 11-6 / 11-6) Allieri – Kostadinov 0-3 (5-11 / 8-11 / 7-11)

(5-11 / 8-11 / 7-11) Vinati – Milza 3-1 (15-13 / 11-9 / 5-11 / 11-6)

(15-13 / 11-9 / 5-11 / 11-6) Fall – Kostadinov 0-3 (3-11 / 4-11 / 8-11)

(3-11 / 4-11 / 8-11) Allieri – Armani 0-3 (9-11 / 13-15 / 4-11)

(9-11 / 13-15 / 4-11) Vinati – Kostadinov 2-3 (11-9 / 8-11 / 13-11 / 6-11 / 7-11)

Classifica:

Poviglio – 18 A&G Marco Polo Brescia – 18 Altavista Brescia – 12 Teco Mete Cortemaggiore – 8 Open House Brescia – 8 S. Michele Ripalta – 6 Battistini Parma – 4 CUS Bergamo – 0

ALTRI RISULTATI

Serie C-1

Ferval Reggio Emilia – Teco Cattina 5-3

Serie D-1

Salsomaggiore – Teco Costantini 4-3

Serie D-2

Reggio Emilia – Teco Devoti 6-1

Serie D-3

Salsomaggiore – Teco 0-7

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy