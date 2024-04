Nuoto – Gli esordienti B dell’Activa in evidenza alla Coppa Lombardia. Bronzo per Alisia Volpini

Ottimi risultati, alla Coppa Lombardia, per gli Esordienti B dell’Activa Nuoto, squadra agonistica piacentina nata lo scorso anno grazie alla collaborazione con la Vittorino da Feltre.

Asia Volpini è di bronzo

Tra i tanti atleti della squadra allenata da Carola Cerutti e da Ivan Piccoli, scesi in vasca nei giorni scorsi alle gare della Coppa Lombardia, si è messa in evidenza soprattutto Alisia Volpini (2014), che nella prova dei 50 dorso ha fatto segnare il miglior terzo tempo finale conquistando una meritata medaglia di bronzo con un crono di 41”,90. Per Alisia Volpini anche il ventottesimo posto nei 100 stile libero. Buoni risultati anche per Mia Cagnani (2014) che dopo essersi classificata nona nei 50 farfalla con il tempo di 39”,70, ha chiuso al quindicesimo posto nei 100 stile libero (1’23”,50). Sempre nei 100 stile libero, trentacinquesimo posto per Samuel Nani (2013) in 1’24”,70 che ha poi chiuso i 50 dorso in quarantaduesima posizione in 44”,80, migliorando il proprio primato di quasi due secondi.

Gli altri risultati

Nei 50 stile libero, invece, trentacinquesimo posto per Ludovica Imberti (2014) in 39”,40, un secondo e mezzo in meno del suo personale, classificatasi poi al diciassettesimo posto nei 50 farfalla (42”,20). Nei 50 rana 2014, ventiduesimo posto per Zeno Zaltieri in 50”,90, poi trentaduesimo nei 100 misti con un crono di 1’44”,80. Sempre nei 50 rana 2014, cinquantanovesimo posto per Matilde Maiocchi (55”,50), mentre nei 50 rana 2013 da segnalare il trentatreesimo posto in 48”,20 di Federico Sfolzini, poi anche trentasettesimo nei 50 farfalla (43”,80) e il quarantaduesimo di Alessandro Rossi (49”,30) capace anche di chiudere al ventisettesimo posto i 50 dorso (42”,80). Buoni risultati, con tempi in miglioramento, anche per Sara El Khovlafi. Trentunesima nei 50 rana 2015 con un crono di 57”,70, e cinquantaquattresima nei 50 dorso in 1’01”,30. Nei 50 farfalla, infine, cinquantaquattresimo posto per Anna Marchi (2014) con il tempo 50”,20.

Bene anche le due staffette dell’Activa: la 4×50 misti composta da Alessandro Rossi, Federico Sfolzini, Mia Cagnani e Alisia Volpini ha chiuso ventiquattresima in 2’48”,80, mentre la 4×50 stile libero composta da Alessandro Rossi, Matilde Maiocchi, Samuel Nani e Ludovica Imberti si è classificata trentasettesima in 2’39”,60.